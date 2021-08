Pillole Gossip: Isabella trono over irriconoscibile, Giorgio pazzo d’amore, Sophie com’è oggi dopo Uomini e Donne

Il gossip estivo non trascura i personaggi che nel corso dell’anno hanno ottenuto un eco mediatico grazie a Uomini e Donne. Cavalieri e dame presenti al trono over riescono con la loro presenza ad ottenere l’attenzione del pubblico e allo stesso tempo alcuni tronisti e corteggiatori, già molto popolari sui social, non esitano a sfruttare la visibilità prodotta dalla televisione per affermarsi come star del web. Queste settimane la cronaca rosa ha seguito sui social tre personaggi molto amati dal pubblico, il loro passaggio nel dating show di Maria de Filippi è stato importante per essere promossi a vip.

Isabella Ricci, il nuovo look della dama spopola su IG

Isabella Ricci è tra le dame del trono over che più si è fatta notare nell’ultima edizione di Uomini e Donne, l’affascinante donna che ha conquistato anche Gianni Sperti e Tina Cipollari da cui ha ricevuto tantissimi complimenti, ha da subito acceso i riflettori su di lei infastidendo anche Gemma Galgani d’anni protagonista storica della versione anta del programma. Isabella è molto seguita anche sui social dove condivide momenti della sua quotidianità.

In queste settimana ha pubblicato uno scatto dove si mostra con un look insolito: taglio sulle spalle nervo corvino. Il post ha ottenuto moltissimi like. In una recente intervista la Ricci ha anche ribadito di non voler essere l’alter ego di Gemma, desidera solo trovare la sua dolce metà a modo suo: “Il mio obiettivo è trovare un compagno. Non convincere Gemma che il mio modo di ragionare e relazionarmi agli uomini sia migliore del suo”.

Giorgio Manetti: “Cinque anni dopo, Bianca sempre più bella”

Oggi felicemente fidanzato Giorgio Manetti è stato a lungo un personaggio molto amato dal pubblico di Uomini e Donne dove ha avuto una tormentata storia con Gemma Galgani. Il cavaliere ha però capito ad un certo punto che il suo percorso nel programma si era concluso e ha scelto di tornare alla sua vita. Oggi Giorgio è ancora molto popolare, sui social ha un vasto seguito ma soprattutto interagisce quotidianamente con i fans. Nei giorni scorsi ha condiviso uno scatto dove abbraccia il suo cane e gli fa gli auguri per i 5 anni trascorsi insieme: “Cinque anni dopo, Bianca sempre più bella”. Un messaggio quello dell’ex cavaliere che conferma quanto non gli manchi la tv e il parterre di Uomini e Donne a cui comunque riconosce d’avergli dato molto in termini di popolarità.

Sophie Codegoni dal trono a oggi: com’è cambiata l’influencer

Sophie Codegoni ex tronista di Uomini e Donne dello scorso anno ha concluso il suo percorso scegliendo Matteo, la storia tuttavia non è durata a lungo ma ha dato alla giovane molta visibilità. Influencer in carriera in questi mesi di Sophie si è parlato molto, l’è stata anche attribuito un flirt con Fabrizio Corona, storia mai confermata dalla diretta interessata. In questi giorni si è mostrata sui social apparentemente diversa, sembra abbia fatto ricorso a qualche ritocco estetico, ma per ora sono solo sospetti.