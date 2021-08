Avete mai visto la moglie di Maurizio Aiello di Un Posto al Sole? Ecco chi è la bellissima avvocatessa

Maurizio Aiello nei panni di Alberto Palladini è uno dei protagonisti indiscussi di Un Posto al Sole, ma avete mai visto la moglie dell’attore? Scopriamo di chi si tratta.

Nato nel dicembre del 1969, Maurizio ha dato il via alla propria carriera come modello all’età di 18 anni dopo essersi trasferito a Milano. Il debutto come attore è avvenuto nel 1991 grazie al teatro quando ha recitato in Sei personaggi in cerca di autore di Luigi Pirandello, per poi approdare sul piccolo schermo nella fiction La Piovra 7 – Indagini sulla morte del commissario Cattani in cui ha interpretato il ruolo di Antonio Ragusa. Nel 1996 approda nella soap opera Un Posto al Sole in cui resta fino al 2002 per poi tornare nel 2011 vestendo sempre i panni di Alberto Palladini.

Chi è la moglie di Maurizio Aiello

Nonostante Maurizio sia un volto molto presente sul piccolo schermo e noto al grande pubblico sono poche le informazioni riguardo la sua vita privata. L’attore è sposato con una donna di nome Ilaria, un’avvocatessa totalmente estranea al mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento. Secondo quanto riportato la coppia ha celebrato il proprio amore con il matrimonio nel 2010 dopo oltre 10 anni di fidanzamento. Inoltre Maurizio e Ilaria hanno anche avuto due figli, Ludovica e Matteo.

L’intervista a Ilaria

Nonostante Ilaria non appartenga al mondo dello spettacolo, in passato ha avuto modo di partecipare al programma C’è tempo per, condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi. Durante lo show la donna ha parlato dell’amore con Maurizio e ha anche accennato alla sua gelosia affermando: “Quando eravamo fidanzati ero più gelosa poi con la maturità questa cosa è scemata. Tra l’altro in 20 anni ho avuto la conferma di avere a fianco una persona seria e rispettosa”.

LEGGI ANCHE-–>Un Posto al Sole, che fine ha fatto Lucianna De Falco, l’attrice nei panni di Dolly? Eccola oggi

Il matrimonio con Maurizio Aiello

La donna inoltre ha anche parlato del matrimonio con l’attore dicendo che si è stata una scelta ponderata arrivata nel momento giusto: “Ci siamo goduti la vita, poi siamo arrivati pronti al matrimonio. A volte non si è pronti per i sacrifici che i figli comportano, quindi si arriva impreparati e le famiglie tendono a sfasciarsi”.