Uomini e Donne, paura per l’ex tronista: cosa è successo

Ex tronista molto amata di Uomini e Donne Rosa Perrotta è oggi felicemente fidanzata con Pietro Tartaglione il corteggiatore che ha scelto e con cui sta realizzando i suoi progetti di famiglia. Rosa è molto seguita sui social, il suo account Instagram ha un numero considerevole di followers a cui dedica tanta attenzione. La Perrotta oltre a condividere momenti del suo lavoro confida molto spesso ai fans anche alcuni aspetti della sua vita privata soprattutto di mamma. Nelle ore scorse l’ex tronista ha condiviso una storia davvero inaspettata, la Perrotta ha reso noto che il figlio Domenico appena 2 anni è stata molto male, è corsa più volte al pronto soccorso.

Uomini e Donne, Rosa Perrotta: “La notte più brutta e spaventosa…”

Ma cosa è successo in realtà? Rosa e Pietro si trovavano in vacanza in Sicilia si sono accorti che Dodo non stava bene ma hanno pensato a qualche linea di febbre. Hanno preso l’aereo per tornare a Napoli e subito dopo l’atterraggio il bambino ha avuto un collasso. I due genitori sono corsi al pronto soccorso dove Dodo è stato immediatamente curato con una dose massiccia di cortisone per far abbassare la febbre che a quanto pare è stata causata dal mal di gola. “Ethan è stato molto male, penso che sia stata la notte più brutta e spaventosa da quando è nato” ha esordito su IG Rosa molto agitata ma soprattutto bisognosa di manifestare il suo stato d’animo.

“Abbiamo visto che non stava molto bene, sembravo però classici sintomi da influenza, era un po’ abbattuto, mangiava meno. Arrivati in aeroporto, mentre recuperavamo i bagagli, il bambino ha cominciato a collassare. Era di fuoco, bollente, febbre altissima.” L’influencer ha poi raccontatO i primi momenti drammatici dell’accaduto: “Manco siamo arrivati a casa, siamo corsi al pronto soccorso. Era una stufa. Praticamente, arrivati al pronto soccorso non dormiva, non per il sonno ma perché collassato. Hanno appurato che si trattasse da febbre da gola”.

Rosa Perrotta disperata per la crisi isterica di Dodo

Rosa Perrotta ha rivelato che Dodo ha trascorso una brutta nottata. Sembra che il piccolo finito l’effetto del cortisone abbia avuto una vera e propria crisi isterica. L’ex tronista ha spiegato che non sapeva cosa fare e solo grazie all’aiuto della mamma è riuscita a superare momenti davvero difficili: “La cosa più grave non è stata la febbre salita durante la notte: passato l’effetto del cortisone, Ethan ha avuto una crisi isterica. Io non lo riconoscevo, piangevo disperata. Faceva cose strane, lanciava oggetti, intrattabile a livelli mai visti.”

L’ex tronista ha pensato che il figlio avesse subito dei danni celebrali ma poi i medici l’hanno rassicurata dicendole che la reazione del piccolo era più che normale. Dopo ore drammatiche alle 5 di mattina Dodo si è addormentato tranquillo e oggi sta bene.