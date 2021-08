Da Che Dio ci Aiuti a Ballando con le Stelle | Il colpaccio di Milly Carlucci

La nuova attesissima stagione di Ballando con le Stelle sembra prevedere grandi novità, tra queste anche la presenza di un importante volto della televisione italiana. Scopriamo di chi si tratta.

Ballando con le Stelle è uno dei programmi più popolari del panorama televisivo italiano, a dimostrarlo l’attesa creatasi intorno all’arrivo della nuova stagione il cui inizio è previsto a partire da sabato 16 ottobre. La curiosità generata è in parte anche al fatto che per il programma di Milly Carlucci il 2021 sarà un anno di cambiamenti, a partire dall’inaspettato addio di Raimondo Todaro che per 15 anni ha fatto parte del cast dello show.

Le novità di Ballando con le Stelle

La preparazione del programma sembra procedere a gonfie vele e il pubblico da casa è sempre più curioso di scoprire quali saranno i concorrenti che si sfideranno a colpi di danza e a quali mastri o maestre saranno affiancati. Nelle settimane precedenti tra i papabili partecipanti sono stati fatti i nomi di Marco Castoldi, in arte Morgan e della comica Sabina Guzzanti, ma negli ultimi giorni è arrivata un’ulteriore indiscrezione che potrebbe rendere particolarmente felici i telespettatori.

Il colpaccio di Milly Carlucci

Il nome in questione è quello di Valeria Fabrizi, storica attrice italiana con alle spalle un produzione teatrale, cinematografica e televisiva che non passa inosservata. La donna, attualmente impegnata con la fiction in onda su Rai 1 Che Dio ci Aiuti, stando alle indiscrezioni potrebbe essere in trattativa con la produzione di Ballando con le Stelle per prendere parte al programma in qualità di concorrente.

Le novità nella giuria

Le novità in arrivo a Ballando con le Stelle non coinvolgeranno invece la giuria, che come annunciato da Milly Carlucci attraverso un video sul suo profilo Instagram, rimarrà tale e quale all’anno precedente, quindi composta dalla coreografa Carolyn Smith, dallo stilista Guillermo Mariotto e dai giornalisti Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni.