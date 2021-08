Temptation Island, drammatico lutto nel programma: la tristezza dello staff

Temptation Island anche nel 2021 è riuscito a conquistare il piccolo schermo raggiungendo milioni di telespettatori. Nonostante ciò la redazione del programma si è trovata ad attraversare un brutto momento dovuto alla scomparsa di un collaboratore. Scopriamo di chi si tratta.

Temptation Island è ormai uno dei programmi di maggiore successo dell’estate italiana, grazie alle intriganti storie d’amore e ai coinvolgenti colpi di scena che di puntata in puntata lasciano a bocca aperta i telespettatori a casa.

La decima edizione di Temptation Island

La decima edizione dello show ideato da Maria De Filippi non è stata di certo facile da organizzare, anche a causa delle procedure di sicurezza dovute alla pandemia. Per fortuna l’intera produzione può contare su uno staff affidabile e preparato pronto a rispondere a qualsiasi imprevisto. In particolare il programma deve molto alla struttura che ospita le varie coppie, i tentatori e le tentatrici e all’interno della quale vengono girate tutte le scene. Si tratta di una location meravigliosa immersa nella natura che da ormai sei anni è la casa di Temptation Island.

Il dolore della redazione di Temptation Island

Purtroppo proprio durante quest’ultima edizione l’intero staff del programma e della struttura che lo ospita si sono trovati ad affrontare un dolore inaspettato, dovuto all’improvvisa scomparsa di uno dei collaboratori dell’hotel, Massimo. Nonostante non fosse un volto noto ai telespettatori dello show, in quanto parte dello staff della struttura che ospita Temptation Island, con il suo lavoro ha contribuito al successo del programma in onda su Canale 5.

L’ultimo saluto dello staff

I colleghi e lo staff di Temptation hanno dedicato un ultimo saluto all’uomo tramite messaggi d’affetto sui social network. Non sono mancate le parole di Raffaella Mennoia, autrice dello show e di molti altri programmi di successo, che si è unita al dolore per la perdita di un caro compagno di viaggio.