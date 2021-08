Sophia Loren com’è diventata la diva oggi: eccola a 86 anni

Ha compiuto 87 anni ma Sophia Loren è e rimane la diva italiana più amata e conosciuta nel mondo, la sua bellezza ma soprattutto il suo talento sul set l’hanno resa una star tanto che anche Hollywood si è accorto di lei e della sua bravura. Ha calcato le scene di film dal successo internazionale e ha lavorato con delle vere stelle del cinema italiano e non ma questo non ha cambiato il suo modo d’essere semplice: caratteristica che piace al pubblico che ha saputo premiarla in ogni sua scelta artistica. Da Miss Italia all’Oscar per l’interpretazione de La Ciociara Sofia Loren è l’esempio del talento e della voglia d’emergere, originaria di una famiglia povera ancora oggi l’attrice è incredula della vita che ha avuto.

Sophia Loren: “Se penso alla mia vita mi sorprendo sempre”

In una recente intervista la diva non nega che ogni tanto si sorprende dei suoi successi, ha sempre vissuto con i piedi per terra cercando di non aspettarsi molto ma è grata di tutto quello che ha avuto sia nel privato che nella carriera: “Se penso alla mia vita, mi sorprendo che sia tutto vero. Una mattina mi sveglierò e capirò di aver solo sognato. Intendiamoci, non è stato facile. Di certo è stato bello, è stato duro, ne è valsa la pena.” La bellezza di Sofia Loren è sicuramente senza tempo, considerata dall’opinione pubblica la Marylin Monroe italiana per i tratti somatici tipicamente made in Italy Sofia è stata sempre esaltata dalla stampa per le sue caratteristiche fisiche che al tempo del suo debutto nel mondo del cinema erano sicuramente inaspettate e alternative.

All’avanguardia anche nella vita privata Sofia Loren nel 1951 ha incontrato Carlo Ponti che ha poi successivamente sposato rischiando anche l’accusa di bigamia e concubinato. Ponti più grande di Sofia di 22 anni è venuto a mancare nel 2007, l’attrice ha più volte dichiarato che con la morte del marito ha perso anche una parte di lei. Insieme hanno cresciuto due figli, oggi uomini affermati, e hanno anche superato dure battaglie. Oggi nonna felice dei sui 4 nipoti Sofia Loren adora occuparsi e trascorrere del tempo con loro.

Leggi anche —–>Sophia Loren conquista il prestigioso Nastro di Platino: “I sogni non hanno età

Sofia Loren diva a 87 anni: ritorno sul set

Grazie alla sua partecipazione nel pluripremiato film La vita davanti a sè diretto dal figlio Edoardo Ponti Sofia Loren è tornata sul set dopo circa 10 anni. Un ritorno che ha riservato alla diva italiana numerosi applausi ma soprattutto dopo anni ha riconquistato la cover di Variety che l’ha celebrata come un vera e propria star.

Leggi anche —–>Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso in lacrime a Domenica Live: il racconto dell’aborto spontaneo

Un ritorno al cinema quella di Sofia Loren davvero alla grande visto che a livello internazionale ha ricevuto numerosi elogi. Nonostante i suoi 87 anni la star napoletana ha sempre nel cuore il cinema e ancora oggi si emoziona come il primo giorno ogni volta che interpreta un nuovo ruolo.