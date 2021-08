Charlène irriconoscibile : la principessa di Monaco come non l’avete mai vista, cosa sta succedendo

Noi tutti ci ricordiamo di Charlene Wittstock, meglio conosciuta come Charlène di Monaco, alle numerose apparizioni pubbliche nel principato, vestita con abiti eleganti e accompagnata da suo marito, il principe Alberto II di Monaco, e i suoi due bambini, Jacques e Gabriella.

Di recente, tuttavia, la principessa ha pubblicato alcune foto in cui appare irriconoscibile, molto lontana da quelle che sono le sue abitudini da quando, dieci anni fa, è arrivata nel principato.

La nuova Charlène

Dal mese di marzo, Charlène di Monaco si trova in Sud Africa, suo paese d’origine, a causa di una brutta infezione alle orecchie subentrata dopo un intervento chirurgico. La principessa ha dovuto prorogare la sua assenza dal principato, in quanto le complicazioni nate dopo l’operazione le hanno reso impossibile affrontare il viaggio di ritorno in aereo. A causa di questa sua lunga assenza dal castello, molti dubbi sono nati inerenti la serenità del matrimonio con il principe Alberto. A destare ulteriori sospetti è stato il radicale cambiamento dello stile della principessa, ora molto attiva sui social, che si mostra sorridente e impegnata nella causa ambientalista per tutelare gli animali in via d’estinzione.

Come potete vedere anche voi, Charlène sembra aver perso lo sguardo da “principessa triste”, e aver lasciato il posto alla “donna in carriera e impegnata” che è sempre stata. I dubbi della presunta crisi tra la principessa e Alberto di Monaco sarebbero stati smentiti in prima persona da Charlène, durante un’intervista rilasciata al giornale sudafricano News24: “È stata una sfida per me, mi mancano mio marito e i miei figli”.

Nonostante le parole rassicuranti della principessa, molti utenti del web continuano a chiedersi il motivo per il quale, durante questo periodo di lontananza dalla famiglia, Charlène abbia dedicato al suo amato consorte non più di un singolo pensiero social, solo in occasione del loro decimo anniversario di matrimonio.

Charlène prima di Alberto di Monaco

Prima di diventare la principessa di Monaco, Charlène Wittstock era una modella e una campionessa di nuoto. La passione per lo sport le è stata tramandata dalla mamma, Lynette Humberstone, la quale è stata anch’essa una nuotatrice, per poi dedicarsi, successivamente, alla carriera di allenatrice di una squadra di nuoto femminile.

Durante la sua carriera sportiva, Charlène ha vinto due medaglie d’oro e una d’argento ai Giochi panafricani a Johannesburg, nel 1999. Ma non è tutto: la principessa ha anche rappresentato il suo paese per ben due volte ai Giochi del Commonwealth, prima nel 1998 e poi nel 2002. In aggiunta a tutto questo, Charlène Wittstock ha partecipato alle olimpiadi di Sidney 2000, classificandosi quinta nella staffetta 4×100.

Nel 2008, dopo un grave infortunio alla spalla, Sua Altezza Serenissima ha dovuto abbandonare, con suo grande rammarico, il mondo dello sport.