Amici, Giordana Angi cambio look radicale per la cantante: ecco la sua nuova acconciatura

Giordana Angi, una delle protagoniste indiscusse della diciottesima edizione di Amici, ha condiviso con i suoi fan il suo nuovo look. Ecco la nuova acconciatura della cantante.

Nata a Vannes in Bretagna nel gennaio del 1994, Giordana ha iniziato a studiare musica prendendo lezioni di chitarra e canto jazz, per poi dare il via alla propria carriera da professionista nel 2012 con la partecipazione a Sanremo Giovani. Il suo nome si afferma al grande pubblico dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi in cui conquista il secondo posto e il premio della critica TIM.

Giordana Angi su Instagram

L’esposizione ricevuta grazie alla partecipazione al talent show di Canale 5, ha permesso a Giordana di diventare un popolare cantate in tutto lo stivale ma anche di guadagnare popolarità sui social network, in particolare su Instagram dove conta più di 450 mila follower. Sulla piattaforma l’artista è molto attiva e ama tenersi in contatto con i propri fan condividendo alcuni momenti di vita privata e contenuti riguardanti la sua musica.

Il cambio look di Giordana Angi

Recentemente Giordana ha condiviso con i suoi follower un importante cambiamento nel look, infatti la cantante ha abbandonato i capelli corti sostituendoli con un’acconciatura più sbarazzina senza mai tradire il colore scuro. Questa scelta sembra essere stata molto apprezzata dai fan della cantante che si sono subito complimentati nei commenti il suo nuovo stile che si adatta perfettamente alla sua personalità.

LEGGI ANCHE—>Amici, Davide Flauto che fine ha fatto il cantante? Eccolo oggi irriconoscibile

Il nuovo album di Giordana Angi

Giordana è attualmente impegnata nella promozione del suo nuovo album, Mi Muovo, uscito nel 2021. La cantante sembra essere molto legata a questo nuovo progetto che al suo interno vede tre importanti collaborazioni come quella con la storica Loredana Bertè nel brano Tuttapposto, e quelle con i rapper Alfa e Briga, anche lui ex concorrente di Amici di Maria De Filippi. Giordana ha inoltre fatto un ulteriore regalo ai suoi fan, pubblicando il video del brano Farfalle Colorate contenuto proprio all’interno del nuovo album.