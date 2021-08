Teresa Langella e Andrea dal Corso disavventura al centro commerciale: i due disperati

Ex tronista di Uomini e Donne Teresa Langella è oggi ancora fidanzata con Andrea dal Corso conosciuto proprio alla corte di Maria de Filippi. La giovane influencer lontana dai salotti tv da tempo è molto attiva sui social dove ha tantissimi seguaci che la seguono fedeli in tutto quello che fa. Spontanea, sincera e molto bella Teresa si è sempre dimostrata innamorata d’Andrea che non manca di farle sentire il suo amore, una rapporto quello dei due ex di Uomini e Donne che riceve ogni giorni manifestazioni di solidarietà da parte dei followers. Nei giorni scorsi Teresa ha condiviso su Instagram alcuni post dove rivela d’essere in procinto di fare shopping prima di partire per le vacanze.

Teresa Langella: “Non me la sento”

Tra un acquisto e l’altro reso di dominio pubblico grazie anche alle storie Instagram Teresa ha rivelato anche d’aver avuto una disavventura proprio al centro commerciale, episodio che l’ex tronista ha voluto condividere con i suoi fans. Come succede a molti capita che, nonostante aver preso tutti gli accorgimenti del caso, di perdersi l”auto negli immensi parcheggi dei centri commerciali: vano aver segnato il colore e il numero dell’area scelta ritrovare la propria macchina diventa una vera e propria impresa. Teresa ha ironizzato sulla cosa e ha preso in giro con un video il suo fidanzato che appare mentre gira a vuoto nel parcheggio.

Il video ha divertito molto ed è stato anche più volte condiviso questo anche perchè non trovare l’auto parcheggiata è qualcosa d’ordinaria amministrazione. L’ex tronista nei giorni scorsi si è anche resa testimonial pro vaccini anti Covid, Teresa ha infatti dichiarato d’aver superato la paura e d’essersi decisa a vaccinarsi: “Ho avuto così paura, forse sbagliando o forse no, pensavo di non riuscire mai a farlo. Come me, tante persone che ancora non si sentono pronte, lo capisco, chi più di me. Fino a ieri sera mi sono tirata indietro, fino a ieri ho detto ‘No non me la sento’” ha raccontato la Langella ammettendo il suo limite.

Teresa Langella: “Finalmente l’ho fatto”

Teresa Langella ha rivelato d’essersi vaccinata nonostante le tante esitazioni che aveva, l’ex tronista ha capito che non poteva farne a meno per tornare a vivere tranquillamente: “Oggi, così, da sola, ho preso la macchina e sono andata. Il mio istinto, la voglia di provare a vivere un po’ più serenamente, il desiderio di uscirne il prima possibile e fare in modo che tutti coloro che mi circondano non rischino, mi ha dato la forza di farlo.”

L‘influencer ha poi concluso mettendo l’accento sulla crudeltà del Covid anche per questo fermarlo è determinante. I vaccini sono oggi il mezzo principale per tornare a vivere ma soprattutto per stare vicino ai propri cari senza aver paura di contagiarli.