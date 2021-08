Elisa Isoardi fuori dalle programmazioni tv: ecco cosa sta accadendo

Siamo giunti ormai alla metà del mese di agosto, settembre è alle porte e, con esso, anche la nuova programmazione dei palinsesti televisivi. Autori, registi, conduttori e tutte le figure coinvolte nel mondo dello spettacolo sono già a lavoro, per garantire una stagione televisiva soddisfacente e ricca di contenuti. Sembrerebbe, però, che una delle nostre conduttrici non sia stata scelta da nessuno dei palinsesti. Sto parlando di Elisa Isoardi.

Dopo la scelta di dire addio alla Rai e la partecipazione al reality show targato Mediaset L’isola dei famosi, Elisa Isoardi si trova ad affrontare un momento di stallo della sua carriera. Ecco cosa sta succedendo alla bella conduttrice.

Elisa Isoardi lontana dalla tv

Dopo essere diventata una concorrente ufficiale de L’isola dei famosi, tante sono state le voci che hanno iniziato a circolare sul futuro lavorativo di Elisa Isoardi. Voci che sono state subito smentite dalla presentazione dei palinsesti e da Pier Silvio Berlusconi in persona: nessun progetto è stato affidato in Mediaset, almeno per ora, alla Isoardi.

Come riportato anche dal portale Davide Maggio, Elisa Isoardi ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi, nella quale rivela quale sia attualmente il suo stato d’animo. La conduttrice spiega: “È la prima estate in cui ho una priorità che mai lo è stata come oggi: la famiglia, le cose reali, vere. […] Questo periodo di pausa è un periodo di semina. Arriverà, sia il momento che il progetto giusto… Servono questi momenti di riflessione […]”. Nonostante la delusione e un po’ di amaro in bocca, Elisa Isoardi ha deciso di affrontare questo momento in maniera positiva, dedicando il suo tempo a tutto ciò che, per impegni di lavoro, negli ultimi anni ha dovuto trascurare.

Single e felice

Sempre durante l’intervista rilasciata al settimanale Oggi, Elisa Isoardi svela anche alcuni dettagli della sua vita privata, raccontando come sta vivendo questo periodo da donna single: “Sto bene, per me l’amore non è un’ossessione. Meglio così, quando arriverà, sarò pronta. Se uno capisce sé stesso, capisce meglio anche l’altro… Sono impegnativa, indipendente e non mi accontento. Sono caratteristiche che possono far paura […]”.

Dopo la storia d’amore che l’ha vista legata al leader della Lega Matteo Salvini dal 2014 al 2018, e alcune relazioni minori avute successivamente, Elisa Isoardi ha preferito dedicarsi a sé stessa, al suo lavoro e alla sua famiglia. Avere una relazione, si sa, non è cosa facile, ancor più per una donna decisa e indipendente come la nostra Elisa.