Uomini e Donne, scatto bomba di Giulia D’Urso in costume: una dea

Uomini e Donne è il programma che permette a tanti giovani di ottenere la popolarità sui social e tra questi c’è sicuramente Giulia D’Urso, ovvero la scelta di Giulio Raselli. Di recente ha condiviso uno scatto su Instagram che ha mandato in tilt i suoi follower. Ecco il motivo.

Il percorso di Giulia a UeD

Giulia D’Urso si è presentata per la prima volta nello studio di Maria De Filippi per corteggiare Giulio Raselli, il quale prima di sedersi sul trono è stato il corteggiatore di Giulia Cavaglià. Tutti credevano che sarebbe stato lui la sua scelta, ma la ragazza è andata via dallo studio mano nella mano con Manuel Graziano. A quel punto la relazione ha dato la possibilità a Giulio di partecipare a Temptation Island nel ruolo di tentatore. Ha ottenuto ulteriore visibilità avvicinandosi a una delle fidanzate, dunque il pubblico ha chiesto a gran voce nella sua presenza a Uomini e Donne. Grazie a quest’esperienza ha avuto modo di conoscere Giovanna Abate e Giulia. Quest’ultima ha avuto la meglio, ma la loro storia è giunta da un bel pezzo al capolinea. Il motivo? Lei ha spesso dichiarato di non fidarsi più di lui, ragion per cui non ha esitato a voltare pagina. Adesso, come tanti, si sta godendo le vacanze meritate e si mostra sui social in perfetta forma.

“Back to my paradise”

Lo scatto risale a qualche giorno fa e ha subito ricevuto tantissimi like e commenti positivi, chiaro segno che Giulia è molto seguita sui social. Oltre ad avere una fisicità pazzesca, ha anche gusto nel scegliere i costumi più belli e raffinati. Baciata dal sole estivo, la foto è stata scattata durante un bagno rinfrescante. Le acque del Salento sono così cristalline che fanno venire in mente l’atmosfera tropicale. Nonostante tutto la maggior parte degli utenti social si è focalizzata su Giulia. Il rosso (con fantasia a pois bianca) del costume a due pezzi si sposa perfettamente con la sua carnagione abbronzata. Come se non bastasse il sorriso spicca ed è incantevole. Come sempre, Giulia risulta essere impeccabile.

L’accusa di Deianira

Se Giulia si sta godendo gli ultimi giorni d’estate, qualche settimana fa Giulio è finito al centro dell’attenzione per via di una segnalazione fatta da Deianira Marzano. La donna si è limitata semplicemente a mostrare un messaggio che ha ricevuto da una ragazza: “Giulio sta qui a Lecce, sembra simpatico ma ci prova con tutte le ragazze che si fanno la foto con lui e dice esplicitamente di vedersi non in un locale, ma in camera. Mi è scaduto molto se riesco ad avere qualche screen te lo mando”. Ha replicato per difendersi e da allora la faccenda non ha avuto un proseguo.

