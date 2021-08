Temptation Island, crisi in corso per una coppia dopo il reality

Da poco è giunto al termine il viaggio dei sentimenti delle coppie che hanno deciso di mettersi alla prova a Temptation Island. Nonostante tutto si sta ancora parlando di loro sul web, chiaro segno che è un programma molto seguito e amato. Di recente una delle fidanzate ha dichiarato di vivere un momento di tensione da un po’ con il proprio partner. Ecco di chi si tratta.

Crisi per una coppia di Temptation Island

Da quando è terminato il programma, i riflettori sono puntati su Luciano ed Emanuela. Lei ha lasciato Stefano al falò di confronto per poi andare via mano nella mano con il tentatore. Molti non credono nella loro relazione, anche se di recente la ragazza ha detto di avere intenzioni serie al punto tale da andare a convivere. Valentina ha dichiarato di non fidarsi più di Tommaso in seguito a ciò che ha fatto all’interno dei villaggio. Per quanto riguarda Natascia e Alessio sono tornati a casa insieme, ma pare che non abbiano risolto ancora i loro problemi. Ecco l’indizio sul web che non lascia dubbi a riguardo.

“Stiamo vivendo un momento difficile”

Per volere di Natascia, i due hanno deciso di vivere quest’esperienza televisiva per fare chiarezza con i propri sentimenti. Lei è più grande di lui di qualche anno e non tollerava l’idea di essere giudicata dal proprio uomo. Nel villaggio delle fidanzate si è lasciata andare al puro divertimento senza avvicinarsi in modo ambiguo a un tentatore. Alessio non ha mai avuto un atteggiamento sbagliato nei suoi confronti. È entrato nel cuore dei telespettatori, soprattutto quando raccoglieva i cocci dei vasi che i suoi compagni d’avventura distruggevano in seguito alla visione di alcuni video. È stato etichettato il classico ragazzo educato e di sani principi, dunque tutti hanno fatto il tifo per lui. Quando si sono visti al falò di confronto, i loro sguardi parlavano da soli. Tuttavia hanno ancora dei problemi che devono risolvere e lo faranno tra le mura di casa. Natascia non si è sbilanciata nel parlare di questa delicata situazione, dunque i follower sperano di avere degli aggiornamenti positivi.

Un matrimonio e un riavvicinamento

Ste e Valentina sono finalmente convolati a nozze. Tante foto stanno circolando sui social in cui compaiono felici e raggianti. Lei è semplicemente stupenda in abito da sposa e lui sembra un altro con un look diverso dal solito. Jessica e Alessandro, invece, hanno pubblicato un video dove dichiarano di essere rimasti in buoni rapporti, consapevoli del fatto che l’amore era svanito nel corso del tempo. Non è ancora chiaro, ma probabilmente Jessica si sta frequentando con Davide Basolo, ovvero l’ex corteggiatore di Giovanna Abate. Quest’edizione è stata fenomenale, come le altre del resto, e il merito è anche dell’impeccabile conduttore Filippo Bisciglia.

