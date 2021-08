Temptation Island, grande passo per la neo coppia del momento

L’ultima edizione di Temptation Island è terminata da poche settimane e ha regalato al pubblico tantissimi colpi di scena. Basta pensare che alcune coppie si sono dette addio al falò di confronto, come Manuela e Stefano. Lei lo ha lasciato per uscire dal programma con il corteggiatore partenopeo Luciano. I due, secondo alcune indiscrezioni sui social, avrebbero lasciato intendere un qualcosa di speciale e inaspettato. Scopriamo nei dettagli di cosa si tratta.

Annuncio della protagonista di Temptation Island

Manuela e Luciano sono stati sicuramente tra i protagonisti assoluti dell’ultima edizione di Temptation Island trasmessa su canale 5. Alla conduzione ancora una volta c’è stato il bravissimo e osannato Filippo Bisciglia che ha sostenuto i giovani nel viaggio dei sentimenti. Come ben sappiamo Manuela era entrata nel programma fidanzata, ma molto infelice. Il suo rapporto con l’ormai ex era già ai ferri corti da qualche anno. Luciano ha saputo darle tutto l’amore e tutta la spensieratezza di cui aveva bisogno. Sono usciti dalla trasmissione mano nella mano e con tanta voglia di viversi. Proprio per tale ragione i due sarebbero pronti a compiere un passo importante nella loro vita. Ovviamente non stiamo parlando di matrimonio, ma sicuramente di un qualcosa che potrà renderli ancora più affiatati e soprattutto una vera e propria coppia.

“Ci stiamo organizzando”

Secondo quanto sta circolando sui social, pare che Manuela e Luciano sarebbero pronti per andare a convivere insieme. Dopo l’esperienza burrascosa con il suo ex fidanzato, lei sembrerebbe essere davvero pronta ad una nuova relazione e viverla a 360°. L’ex tentatore partenopeo, sebbene sia stato ingaggiato all’interno della trasmissione solo ed esclusivamente per tentare le fidanzate, sembrerebbe essere caduto anche lui nel tranello chiamato amore. I due sembrano dei piccioncini innamorati alle prime armi. Come se non bastasse Manuela ha già conosciuto la figlia di Luciano nata da una storia precedente. Ciò dimostra che in realtà anche un reality show, dove il tutto nasce in forma di gioco, può scoccare la scintilla dell’amore. I fan sono contentissimi per lei, dal momento che ha solo sofferto accanto all’ex Stefano.

Nuova relazione anche per Stefano

Per quanto riguarda Stefano, non è riuscito a conquistare il pubblico per via di alcune affermazioni fatte sul conto dell’ex fidanzata. Tutti ricorderanno senza dubbio lo schiaffo che ha ricevuto al momento del falò, dopo aver ricordato a Manuela di essersi rifatta il naso perché insicura di sé stessa. Con il passare del tempo si è legato molto alla tentatrice Federica, una bellissima 25enne, che ha deciso di frequentare nella vita di tutti i giorni. Anche la loro conoscenza sembrerebbe essere decollata, in quanto i telespettatori sperano che possa assumere un atteggiamento diverso in questa nuova love story.

