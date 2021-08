Amici, nuovo amore per un ex allievo molto amato. Lei è bellissima

Tra i protagonisti assoluti di sempre di Amici di Maria De Filippi è sicuramente il cantante Riki Marcuzzo. Negli ultimi anni ha proposto dei singoli che hanno ottenuto dei successi davvero eccezionali. Nel 2017, quando è uscito il suo singolo Balla con me, ha avuto grandi soddisfazioni in termini di vendite e di visualizzazioni. Anche dal punto di vista sentimentale pare che le cose stiano andando a gonfie vele. Infatti la sua fiamma è una modella di origine svedese presente proprio nel videoclip. Scopriamo subito di chi si tratta.

L’esperienza di Riky ad Amici

Nato a Segrate Il 4 febbraio 1992, Riky fin da piccolo si è avvicinato al mondo della musica. Il suo primo brano, composto da lui in persona, s’intitola Una calza si una calza no. Dopo gli studi di recitazione e canto si è diplomato all’istituto Europeo di Design a Milano. Subito dopo non ha esitato a partecipare ai casting di Amici. E’ entrato nella squadra capitanata da Elisa e ha vinto la categoria canto. Purtroppo non ha portato a casa la coppa della vittoria perché nello scontro finale ha avuto la meglio il suo compagno di squadra Andreas Muller. Dopo il programma Francesco Facchinetti si è proposto di diventare il suo mentore e manager. Molti ricorderanno sicuramente quando ha abbracciato l’indimenticabile Diego Armando Maradona, ospite in una puntata della fase del Serale. Ha conquistato le telespettatrici non solo per la sua bellissima voce, ma anche per il suo indiscusso fascino. Purtroppo dovranno accettare l’idea che nel suo cuore c’è posto solo per una donna. Infatti sembrerebbe aver trovato finalmente l’amore. Ecco chi è la fortunata.

Le foto confermano: è amore!

In passato Riky ha avuto delle frequentazioni con Aurora Ramazzotti, Giulia Pelagatti e Sara Gotti. Quest’ultima era lontana dal mondo dello spettacolo, ma anche con lei la storia è giunta al capolinea. Secondo il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini il ragazzo si sarebbe lasciato andare tra le braccia di una modella che è stata contattata per realizzare il videoclip del brano Balla con me. Si tratta della modella svedese Ella Ayalon. In base alle foto pubblicate, i due sembrerebbero essere ormai una coppia fissa. Negli ultimi anni infatti il cantante non si è mai mostrato con le ragazze che ha frequentato per un breve periodo. La sua riservatezza, però, adesso è palesemente terminata.

Un importante (e inaspettato) passo

Ella è alta e bionda con un fisico mozzafiato. Ha un profilo Instagram molto seguito e il merito è senza dubbio dei suoi scatti fenomenali. Pare che Riky sia addirittura pronto per la convivenza. Infatti secondo fonti attendibili sta arredando la casa che sarà il loro nido d’amore nel cuore di Milano. In poche parole Ella gli ha letteralmente fatto perdere la testa.

