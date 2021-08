Michelle Hunziker sui social: “Ho una fobia…”. Ecco di cosa si tratta

Tramite il fantastico mondo del Web, al giorno d’oggi tutti possiamo essere in grado di conoscere qualcosa in più sulle nostre celebrità preferite. Che ne dite di scoprire una piccola curiosità sulla bellissima Michelle Hunziker?

Bella, simpatica e talentuosa, la nostra Michelle è molto seguita sia nelle sue apparizioni tv sia sui suoi profili social. Nel corso di una chiacchierata con alcune sue follower, la conduttrice ha svelato di avere la tripofobia. Scopriamo insieme di cosa si tratta e cosa comporta questo tipo di fobia.

La confessione di Michelle

Michelle Hunziker, durante il corso della sua carriera, si è sempre fatta conoscere come la ragazza semplice, solare e intraprendente quale è. Tutti questi suoi aspetti caratteriali hanno fatto sì che diventasse uno dei volti più amati del piccolo schermo. Grazie alla sua innegabile bellezza, Michelle ha esordito nel mondo dello spettacolo come modella. Dopo aver sfilato per molti brand di moda importanti quali Giorgio Armani, Rocco Barocco e La Perla, nel 1995 Michelle approda per la prima volta in tv nel programma Buona Domenica, all’epoca condotto da Gabriella Carlucci e Gerry Scotti. Il suo percorso, tuttavia, inizia a decollare nel 1997, anno in cui Michelle viene scelta per condurre insieme al Gabibbo Paperissima Sprint, in onda su Canale5.

Da quel momento, ogni programma da lei condotto è sempre stato un enorme successo. Un gran numero di consensi Michelle li riceve ogni giorno anche dai suoi follower su Instagram con i quali, ogni tanto, la conduttrice si diverte a interagire rispondendo ad alcune domande che le vengono poste. Nel corso di una delle sue chiacchierate social, Michelle Hunziker decide di fare una rivelazione a tutti i suoi fan: “Ho una fobia, si chiama tripofobia“.

Leggi anche—>Da Che Dio ci Aiuti a Ballando con le Stelle | Il colpaccio di Milly Carlucci

Leggi anche—>Temptation Island, drammatico lutto nel programma: la tristezza dello staff

Cos’è la tripofobia?

La tripofobia, così come spiegato sul sito Internet My-Personaltrainer.it, consiste nella paura di guardare una serie di piccoli fori ravvicinati e profondi come, ad esempio, quelli che compongono i favi delle api. Questo tipo di fobia può provocare in chi ne soffre diversi disagi, fino alla comparsa – nei casi più gravi – di attacchi di panico, nausea e brividi.

La tripofobia rappresenterebbe la paura nei confronti delle malattie: l’associazione è stata fatta grazie ad alcuni studi secondo i quali i fori da cui si è terrorizzati quando si è affetti da questa fobia, sarebbero riconducibili ad alcune cavità in natura che potrebbero nascondere delle situazioni di pericolo. Nonostante sia una condizione molto diffusa, tuttavia, questo disturbo non è ancora stato ufficialmente riconosciuto come disordine psichico. La tripofobia può essere affrontata e controllata grazie alla psicoterapia e ad alcune tecniche di rilassamento.