Migranti, ancora sbarchi a Lampedusa: oltre 780 arrivi in 48 ore

Gli sbarchi di migranti a Lampedusa non si fermano. Nelle ultime quarantotto ore sono arrivate nell’isola siciliana oltre 780 persone. L’hotspot è al collasso: circa 1.300 ospiti a fronte di una capienza di 250 posti. I clandestini risultati positivi al tampone – 150 – sono stati trasferiti in una nave Atlas, dove trascorreranno il periodo di quarantena.

L’emergenza migranti non dà tregua all’Italia. Il numero di sbarchi cresce di ora in ora. Soltanto nell’isola di Lampedusa, nelle ultime quarantotto ore, sono arrivati 780 clandestini. L’ultima traversata è stata quella condotta da 73 persone, tra cui 3 donne e 22 minori, tutti di nazionalità tunisina. L’imbarcazione è riuscita a eludere i controlli e ad approdare direttamente in località Guitgia. Anche per loro, come per coloro che sono arrivati nelle scorse ore, è stato disposto il trasferimento nell’hotspot di contrada Imbriacola. Esso, tuttavia, è ormai al collasso. I posti disponibili sono soltanto 250, ma gli ospiti attualmente presenti nella struttura sono ben 1.300.

Le autorità hanno dato inizio in queste ore alle operazioni di trasferimento in altre strutture d’Italia. Due gruppi di 80 persone ciascuno oggi hanno lasciato l’isola a bordo dei traghetti di linea diretti a Porto Empedocle, con destinazione finale Crotone. Circa 150 migranti, invece, dovranno attendere poiché risultati positivi al Covid-19. Essi sono stati caricati a bordo di una nave di Atlas al fine di trascorrere in sicurezza il periodo di quarantena. Successivamente, constatate le loro condizioni di salute, verranno anch’essi trasferiti nei centri di accoglienza.