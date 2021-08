Bce su ripresa Ue:«Si prevede economia Ue torni a livello pre-crisi in primo trimestre 2022»

Tuttavia c’è ancora molta strada da fare per rimettere in piano i danni economici provocati dall’emergenza Covid19

«Si prevede che l’attività economica nella Ue torni al livello pre-crisi nel primo trimestre del prossimo anno, ma c’è ancora molta strada da fare prima che i danni economici causati dalla pandemia siano ripianati». È quanto comunica la Banca centrale europea (Bce) nel bollettino delle previsioni economiche per il mese di agosto.

«Il numero dei beneficiari di misure di integrazione salariale è in calo, ma resta elevato. Nel complesso, si registrano ancora 3,3 milioni di occupati in meno rispetto al periodo antecedente la pandemia, soprattutto fra i più giovani e i lavoratori meno qualificati», precisa la Banca centrale europea. «Restano essenziali politiche che forniscano un sostegno significativo. Una politica di bilancio ambiziosa e coordinata dovrebbe continuare ad affiancare la politica monetaria nel rafforzare la fiducia e nel favorire la spesa», aggiunge.

«Al programma Next Generation Eu inoltre è affidato un ruolo fondamentale, nella misura in cui dovrebbe contribuire a una ripresa più vigorosa e uniforme in tutta l’area dell’euro», chiosano dalla Bce.