L’utilizzo dei mezzi di trasporto registra un netto calo di circa il 20%. Gli intervistati fanno meno ricorso ai mezzi pubblici rispetto a prima della pandemia. E’ uno dei tanti effetti del Covid19. L’indagine dell’Istat è stata commissionata dal Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili. Il ministro Giovannini commenta: “Calo uso mezzi pubblici del 20% alla ripresa di settembre’.

“Per quanto riguarda la scelta di mezzi di trasporto per recarsi sul posto di lavoro, per il totale degli intervistati (occupati e studenti maggiorenni) si registra un calo nell’utilizzo atteso dei mezzi pubblici pari a circa il 20% (-6,5 punti percentuali in termini di variazione di quote). Con riferimento ai soli occupati il calo è pari a circa il 29%. In conclusione, sulla base delle azioni intraprese e delle analisi svolte dall’Istat, è presumibile un minor ricorso ai mezzi pubblici nei prossimi mesi rispetto al periodo precedente la pandemia“. Lo ha riferito il ministro delle Infrastrutture e della mobilità Sostenibili Enrico Giovannini. I dati fanno parte di un’indagine commissionata dal Mims all’Istat, nel corso di un’audizione sulle iniziative relative per il prossimo anno scolastico alla commissione Istruzione del Senato.

“Con riferimento all’analisi della frequenza settimanale degli spostamenti, si registra una diminuzione di circa 10 punti percentuali degli occupati che si recheranno sul posto di lavoro almeno 5 giorni alla settimana. Contestualmente, la frequenza di chi si recherà a lavoro per meno di 5 giorni alla settimana passa dall’8,9% al 16,6%. Inoltre, la percentuale di occupati che prevede assenza di spostamenti per motivi di lavoro passa dal 5,5% al 9,1%. Circa la metà di chi prefigura una minore frequenza di lavoro in presenza attribuisce la causa della riduzione agli effetti indotti dalla pandemia Covid-19″.