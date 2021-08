Covid, in India i casi salgono a quasi 43mila, più della metà in Kerala

In un solo giorno, i casi in India schizzano a quasi 43 mila. È quanto riporta il ministero della Sanità dell’India

In India quasi 43 mila nuovi contagi da Covid si sono registrati in un solo giorno. È quanto ha comunicato il ministero della Sanità indiana, facendo schizzare a 31.812.114 i contagiati in totale, 42.982 in più rispetto al giorno precedente.

Lo stato più colpito dell’India è quello del Kerala, dove ci sono 22.414 contagi confermati nelle ultime 24 ore e 108 morti. Sono 533 le persone decedute in un solo giorno, facendo così aumentare a 426.290 il totale delle persone morte.