Europei, 11 in manette per insulti razzisti contro giocatori inglesi che sbagliarono rigori

11 persone sono finite in manette per gli insulti razzisti pubblicati online contro i giocatori di colore inglesi che sbagliarono i rigori

La polizia britannica ha eseguito 11 arresti per gli insulti razzisti pubblicati online contro i giocatori di colore dell’Inghilterra che sbagliarono i rigori durante la finale di Wembley contro l’Italia. 207 i post sui social considerati razzisti, 123 account erano a nome di persone che non vivono in Gran Bretagna. Finora gli account identificati nel Regno Unito sono 34, e 11 di questi sono finiti in manette. Gli account stranieri saranno segnalati alle autorità dei Paesi di origine.

A subire i suddetti insulti furono Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka, che sbagliarono i rigori decisivi nella finale contro l’Italia. «C’è gente che crede di potersi nascondere dietro ai social e cavarsela dopo aver postato commenti così abominevoli», ha detto Mark Roberts, capo della polizia che si occupa di abusi e reati legati al mondo calcistico.

Gli insulti razzisti contro i giocatori inglesi avevano sollevato parecchia indignazione in tutto il Regno Unito, e il premier Boris Johnson aveva avuto una dura presa di posizione nei confronti degli haters, condannando quanto accaduto.