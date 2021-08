Ancora lanci di razzi in Medio Oriente. Israele colpisce nella notte il Libano dopo l’attacco in Alta Galilea.

Le forze della Difesa israeliane hanno colpito nella notte obiettivi militari in Libano. Il lancio è stato giustificato in risposta all‘attacco proveniente dal Libano nell’Alta Galilea. I razzi hanno anche provocato incendi nel nord di Israele. I caccia israeliani hanno preso di mira le aree di confine libanesi da cui è partito il lancio di razzi, oltre ad altre ”infrastrutture terroristiche”, ha detto un portavoce dell’esercito citato dal Times of Israel. L’aviazione ha anche colpito un sito utilizzato in passato per lanciare razzi contro Israele.

La televisione di al-Manar, vicina a Hezbollah, ha riferito che i jet israeliani hanno colpito un’area alla periferia della città di Aishiya, nel sud del paese. La radio dell’esercito israeliano sottolinea che si tratta del primo attacco partito da Israele contro obiettivi in Libano da diversi anni. Il Libano è devastato. Si trova in una condizione di povertà e indigenza molto elevata a causa dei bombardamenti.