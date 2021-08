Previsioni Meteo OGGI giovedì 5 | cieli coperti

Nella giornata di oggi giovedì le previsioni meteo del 5 agosto. Al nord cieli coperti con possibili piogge. Al centro cieli coperti con rovesci. Al sud cieli parzialmente coperti con possibili schiarimenti. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di giovedì5 agosto

Nord:

Ancora molte nubi sulle regioni centro orientali, con rovesci o temporali diffusi, intensi al primo mattino su levante Ligure, Lombardia e Triveneto; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del settentrione. Graduale diradamento della nuvolosità dal pomeriggio, con in serata cielo poco nuvoloso o velato su tutto il settentrione.

Centro e Sardegna:

Al primo mattino molte nubi sulla toscana centrosettentrionale e sulle aree interne delle regioni tirreniche peninsulari; cielo poco nuvoloso o velato sule resto del centro. Dalla seconda parte delle mattinata sviluppo di nubi cumuliformi sparse su tutto il settore peninsulare, con deboli fenomeni associati durante le ore centrali.

Sud e Sicilia:

Cielo poco nuvoloso o velato, anche se con sviluppo di nubi cumuliformi sparse con deboli fenomeni associati, durante le ore centrali.

Temperature:

Minime in diminuzione sul nord-ovest, Sardegna e Sicilia centro occidentali, stazionarie sul resto del nord, in aumento sul resto del paese; massime in aumento marcato al nord e coste ioniche, in sensibile diminuzione sul resto del paese.

Venti:

Da moderati a forti al centro-sud, con rinforzi sulle bocche di Bonifacio e sulle aree interne delle regioni meridionali peninsulari; deboli variabili sul resto del paese.

Mari:

Da molto mossi ad agitati sul mar Ligure e sul tirreno settentrionale; da mossi a molto mossi il mare di Sardegna, il resto del tirreno, l’adriatico e l’alto ionio; mosso lo stretto di Sicilia; poco mossi i restanti mari.