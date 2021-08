Salgono i contagi a Tokyo. Per primo ministro e Cio non è colpa dei Giochi

La capitale giapponese vede un numero di contagi altissimi, ma primo ministro e presidente del Cio escludono sia colpa dei Giochi

Sale ancora il numero dei contagiati da Covid 19 a Tokyo dove si stanno svolgendo le Olimpiadi. La capitale giapponese registra oltre 5mila nuovi casi giornalieri, 29 di questi nell’ambito dei Giochi. Il numero totale di infezioni avvenute nel villaggio olimpico è di 382, circa un terzo delle persone che sono risultate positive nel complesso non sono giapponesi. Secondo gli organizzatori al 4 agosto, 42.100 persone accreditate si erano recate in Giappone per i Giochi Olimpici.

In aumento anche il numero dei pazienti in terapia intensiva, a 135, il livello più alto da inizio febbraio nella capitale. I numeri sono nettamente più bassi nelle zone lontane da Tokyo, segno che la manifestazione sportiva sta influendo negativamente sul numero dei contagi, come per esempio la prefettura di Osaka che ha registrato 1.310 contagi. Il primo ministro giapponese Yosihide Suga ha dichiarato ieri che “le infezioni si stanno espandendo a un tasso che non abbiamo mai sperimentato prima” ma ha escluso ogni legame con le Olimpiadi nel corso dello stato d’emergenza.

LEGGI ANCHE: Bce su ripresa Ue: «Si prevede economia Ue torni a livello pre-crisi in primo trimestre 2022»



Thomas Bach, presidente del Comitato olimpico, ha elogiato il protocollo, insistendo sul fatto che “la comunità olimpica è stata la comunità meglio testata in tutto il mondo durante le ultime settimane“. Bach ha detto che in tutto sono stati condotti più di 600.000 test di coronavirus, con solo lo 0,02 per cento dei test ai Giochi positivi. E Bach ha respinto l’ipotesi che i Giochi abbiano avuto un ruolo nel numero di infezioni in rapido aumento a Tokyo, dicendo che non c’erano prove a riguardo.

LEGGI ANCHE: Olimpiadi, oro per l’Italia: super staffetta 4×100 uomini



Bach ha ringraziato gli organizzatori e le autorità giapponesi e ha affermato che il Giappone è stato preso dalla febbre olimpica, aiutato da una forte prestazione della squadra di casa nei Giochi di maggior successo del Giappone. “Le ottime prestazioni degli atleti giapponesi hanno contribuito molto a questo successo e a quanto il popolo giapponese stia supportando e abbracciando questi Giochi“, ha detto Bach.