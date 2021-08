Tokyo 2020, altri 29 casi di Covid: in totale sono 382

Il numero totale di casi di Covid-19 registrati in Giappone e legati ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 è salito a 382. Nelle ultime ventiquattro ore i nuovi contagi sono stati 29. Tra questi c’è anche un membro dei media stranieri accreditati per l’evento. In generale, circa un terzo del complesso delle persone risultate positive al tampone non sono originari del luogo. La competizione, ad ogni modo, si sta svolgendo a porte chiuse e la situazione sembrerebbe essere sotto controllo.

I Giochi Olimpici di Tokyo 2020 si stanno svolgendo a porte chiuse, ma il Covid-19 è ugualmente entrato nella “bolla”. Gli spalti del torneo sono vuoti, ma gli accreditati – tra media e altri addetti ai lavori – sono almeno 42.100, gran parte dei quali provenienti dall’estero. In totale, al momento, i positivi al virus legati alla competizione sono ben 382. Nella giornata di ieri ne sono stati registrati 29, mentre in quella precedente si è raggiunto il picco dall’inizio dell’evento con 31 nuovi casi. Tra questi ultimi, in base alle indiscrezioni, ci sarebbe un membro dei media stranieri. Circa un terzo delle persone che sono state contagiate nel complesso non sono giapponesi.

La situazione relativa all’emergenza Covid-19 ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, ad ogni modo, resta sotto controllo. Il torneo sta ormai volgendo al termine e tra gli atleti la diffusione del virus è stata arginata, seppure con qualche eccezione. Alcuni, infatti, sono stati costretti a ritirarsi dalla competizione. È il caso della coppia di atleti olandesi di tennis-tavolo, che si è ritirata a seguito della positività del giocatore Jean-Julien Rojer, nonostante avesse battuto il Belgio. Anche la Grecia ha dovuto rinunciare alla partecipazione alle gare di nuoto sincronizzato poiché quattro atlete sono risultate positive al virus.