Brutto incidente sulla Pontina tra due auto e un trattore: 4 feriti. Il traffico va in tilt in direzione Roma

Brutto incidente occorso stamattina, 7 agosto sulla Pontina, in direzione Roma. Lo scontro tra due auto e un trattore ha mandato il traffico in tilt sulla SS148. L’incidente si è verificato all’altezza di via Selciatella, ad Aprilia, intorno alle 8.

Nell’incidente sono rimaste ferite 4 persone, in modo lieve e tutti soccorsi dal 118 giunti sul posto e portati al pronto soccorso di Aprilia. Intanto hanno chiuso la Pontina e deviato il traffico. Sul posto la polizia stradale ha cercato di ricostruire la dinamica dello scontro.