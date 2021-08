Scuola e green pass, parla ministro Università:«Vedremo se obbligare under 18 a fare il vaccino»

L’obbligo di vaccinarsi potrebbe essere esteso anche agli under 18, secondo le intenzioni del governo. Nel frattempo alle multe ai docenti senza green pass si aggiunge multa di 3mila euro a presidi che non fanno controlli

Manca poco all’inizio del nuovo anno scolastico e universitario, e su scuola e università in presenza si scatenano le polemiche a causa del Green Pass e dell’ultimo decreto in merito a questo argomento. «Gli universitari devono vaccinarsi e dare l’esempio a tutta la società», sono le parole del ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa. «Il prossimo anno gli esami saranno in presenza, ancora una volta gli atenei faranno da apripista: vedremo se obbligare gli under 18».

Queste sono ipotesi, ma sono invece certe le multe per i docenti senza Green pass. «Non è uno schiaffo al personale scolastico», spiega il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi. Nel frattempo, però, i presidi che non controllano subiranno sanzioni fino a tremila euro.

In un colloquio con La Stampa, Maria Cristina Messa afferma che «le università sono formate da spazi molto variegati dove non è sempre possibile garantire le distanze. Ci sono le aule ma anche le biblioteche, le residenze per gli studenti, i campus. Abbiamo un milione e 800mila studenti fra i 19 e i 25 anni e quindi proprio a loro chiediamo di dare un esempio alla nostra società. Senza l’obbligo, il rientro non sarebbe avvenuto nella massima sicurezza».

«Abbiamo potuto introdurre una misura come questa grazie al fatto che nelle università la didattica è mista, sia in presenza che a distanza, quindi garantire l’accesso negli spazi solo a chi ha il Green Pass permetterà comunque di non lasciare nessuno indietro, al contrario di quanto avviene a scuola», garantisce. «Contiamo sul fatto che gli studenti si vaccinino. In realtà spesso non è che non vogliano ma hanno priorità diverse. Speriamo che il Green pass all’università li convinca a fare questo che non è altro che un atto altruistico. Ancora una volta l’università fa da apripista».

«Noi ministri ci siamo sentiti di arrivare fin qui e prevedere l’obbligo per gli studenti universitari in base alla situazione attuale della curva epidemiologica. Bisogna poi seguire l’evoluzione dell’epidemia e su quella base decidere se rivedere le misure adottate e estendere l’obbligo anche agli studenti al di sotto dei 18 anni», chiosa.

Intanto, il ministro Patrizio Bianchi, sul versante scuola e multe ai presidi che non controllano, ha affermato in un’intervista a Il Corriere della Sera:«Ho appena incontrato i sindacati, che sono liberi di esprimere le loro posizioni. Ma il Green pass non è assolutamente uno schiaffo al personale della scuola e mi dispiace che qualcuno lo abbia interpretato così. Il governo dice ‘si riapre in presenza e in sicurezza’ e chiede una grande azione collettiva. All’appuntamento con una misura che garantisce i più fragili arriviamo con una risposta straordinaria del personale della scuola, che al 90% ha aderito alla vaccinazione su base volontaria e che io ringrazio. Resta un 10%».

Leggi anche:—>Minacce di morte alla redazione di Controradio, accusata di propaganda per il vaccino anticovid

Quando gli viene chiesto se la sospensione dello stipendio agli insegnanti senza Green Pass non sia una multa troppo dura, Bianchi ha ribattuto:«Chi ha problemi particolari di salute sarà escluso dal Green pass e chi non vuole vaccinarsi sarà invitato a fare il tampone».