Previsioni Meteo domani lunedì 9 | addensamenti in aumento

Nella giornata di domani lunedì le previsioni meteo del 9 agosto. Al nord nubi sparse. Al centro bel tempo con pochi addensamenti. Al sud sereno con aumento di nubi. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di lunedì 9 agosto

Nord:

Cielo poco nuvoloso o velato, con formazione di nubi cumuliformi sparse a ridosso dei rilievi alpini e prealpini, accompagnati da deboli rovesci o temporali sparsi, durante le ore centrali della giornata.

Centro e Sardegna:

Cielo poco nuvoloso o velato su tutto il centro.

Sud e Sicilia:

Bel tempo su tutto il meridione.

Temperature:

Minime in diminuzione al centro-nord peninsulare, Sardegna orientale e Sicilia tirrenica, in aumento sul resto del paese; massime in diminuzione sulla pianura padana orientale, aree costiere adriatiche centromeridionali e Sicilia tirrenica, stazionarie sul Piemonte in aumento sul resto del paese.

Venti:

Deboli variabili, con tendenza ad assumere regime di brezza lungo le coste durante le ore più calde della giornata.

Mari:

Mossi mare e canale di Sardegna e stretto di Sicilia; poco mossi i restanti mari.