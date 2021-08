Nuova ondata di caldo: mercoledì 8 bollini rossi, 13 arancioni

La prossima ondata di calore è in arrivo. Nelle prossime ore, in particolare nella giornata di mercoledì, coprirà tutta la penisola, ad esclusione dell’area nord-ovest con Genova e Torino.

Il sistema di alert del ministero della Salute, online sul sito del dicastero, vede per domani 4 città a bollino rosso e 9 arancione che mercoledì diventeranno rispettivamente 8 e 13 sulle 27 città monitorate. Il bollino arancione indica le temperature elevate e le condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare in alcuni gruppi di popolazione. Quello rosso il rischio che persiste per 3 o più giorni.

Avviso di criticità dalla Protezione civile Campania

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità per rischio meteo da “ondata di calore”. A partire da domani, martedì 10 agosto, e per una durata di 72 ore, potranno verificarsi condizioni di criticità per rischio da ondata di calore, con temperature massime che potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 8ö9°C, associate ad un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne, in particolare sul settore costiero e sulle zone pianeggianti, potrà superare anche il 70-80% e in condizioni di scarsa ventilazione.

“La Sala Operativa regionale, in considerazione dell’avviso emesso dal Centro Funzionale della protezione civile, invita i sindaci di tutti i Comuni e gli enti competenti – si legge in una nota – a porre in essere le procedure di propria pertinenza relative alla vigilanza per le fasce fragili della popolazione. Si raccomanda di non esporsi al sole o praticare attività sportive nelle ore più calde. Particolare attenzione devono prestare i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio”.

La settimana più calda dell’estate

L’anticiclone subtropicale africano Lucifero si sta espandendo con sempre maggiore forza: quella appena iniziata sarà la settimana più calda dell’estate 2021, con temperature che potranno raggiungere i 47-48° gradi al Sud. Il sito www.iLMeteo.it ha comunicato che la massa d’aria in arrivo si preannuncia rovente fino a 28/30 gradi a 1500 metri di altezza che questo potrebbe tradursi in temperature massime fino a 47-48 gradi al Sud e sulle due Isole Maggiori tra martedì 10 e giovedì 12 agosto. Ma i termometri saliranno anche al Centro-Nord: fino a 38 gradi a Roma, Firenze, Bologna, ci penserà l’afa a rendere il tutto più insopportabile.