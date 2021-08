Muore Simone Valli, guardacaccia 18enne appena assunto: è precipitato in un dirupo

Simone Valli, un ragazzo di 18 anni, è morto nella prima serata di ieri. Il 18enne è scivolato in un dirupo e, per le gravi lesioni riportate nella caduta, non ha avuto scampo.

Simone Valli era residente a Teglio (Sondrio), durante un’uscita di servizio nei boschi, e da poche settimane assunto alla riserva naturalistica di Valbelviso, al confine con la provincia di Brescia.

Il 18enne aveva confidato agli amici di essere felice di aver conseguito il titolo di guardacaccia, nell’oasi naturalistica aveva occasione di poter lavorare a stretto contatto con la natura.