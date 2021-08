Per la prima volta assegnata ad un’italiana la medaglia Dirac

Si tratta di uno dei principali premi scientifici internazionali. La medaglia Dirac, è stata assegnata per la prima volta, ad una ricercatrice italiana: Alessandra Buonanno, che lavora in Germania, nell’Istituto Max Planck per la Fisica gravitazionale di Potsdam.

È stata assegnata dal Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam (Ictp), la medaglia Dirac premia Buonanno per le sue ricerche teoriche alla base della rilevazione delle onde gravitazionali. Oltre a essere la prima italiana, Buonanno è la seconda donna in assoluto a ricevere la medaglia Dirac. Con lei sono stati premiati i fisici Thibault Damour, Frans Pretorius e Saul Teukolsky.