Due regioni rischiano di tornare in zona gialla a fine mese. Ecco quali

Due le regioni che rischiano di passare in zona gialla a fine agosto, leggera pressione anche su Liguria e Lazio.

Sono due le regioni che rischiano di perdere la zona bianca e passare in zona gialla a fine mese, al termine dell’ondata di turismo. Parliamo, in particolare, delle due isole: Sicilia e Sardegna. A deciderlo saranno i dati tenendo conto dei parametri precedentemente fissati: 50 positivi su 100 mila abitanti, posti letto in terapia intensiva occupati sotto il 10%k, posti letto occupati nei reparti ospedalieri sotto il 15%.

Sicilia e Sardegna a rischio

È soprattutto il parametro dei 50 positivi su 100 mila abitanti ad essere stato sforato da 14 regioni su 21. La Sardegna, ad esempio, ha già raggiunto due parametri da zona gialla: si contano infatti 142 positivi su 100 mila abitanti, l’11% dei posti letto in rianimazione occupati da pazienti positivi al Covid-19. Discorso simile possiamo farlo per la Sicilia dove, solo ieri, si sono registrati oltre 800 positivi al Coronavirus.

Accanto a Sicilia e Sardegna, leggera pressione anche sulle Regioni Lazio e Liguria. Nella prima, il tasso di posti occupati in rianimazione è passato dal 3,7 al 6% in sette giorni. In Liguria, invece, si è passati dal 2,8 al 7%. Cresce il numero di positivi in Toscana (119, 7 su 100 mila abitanti), in Veneto (94 su 100 mila abitanti), in Umbria (94 su 100 mila abitanti), Emilia-Romagna (93 su 100 mila abitanti). Se si guarda al contagio nazionale, infine, la curva ha subito un leggero freno nella giornata di ieri. In calo anche il numero di morti.