Tragico incidente a Firenze: monopattino contro una moto, muore ragazzo di 27 anni

Un ragazzo di 27 anni è morto la notte scorsa dopo essersi scontrato con una moto mentre viaggiava su un monopattino elettrico.

L’incidente all’incrocio tra viale Don Minzoni e via Masaccio a Firenze. L’uomo, originario dello Sri Lanka, sarebbe deceduto sul colpo per le gravi lesioni riportate. Feriti il conducente e la passeggera dello scooter, portati in codice rosso all’ospedale di Careggi. Secondo quanto appreso, non sarebbero in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione della polizia municipale, il 27enne sul monopattino stava percorrendo viale Don Minzoni, quando si è scontrato con la motocicletta che proveniva da via Masaccio. L’urto sarebbe stato molto violento. Il 27enne, sbalzato dal mezzo, avrebbe battuto violentemente la testa contro il bordo del marciapiede. Vani i tentativi di salvarlo da parte dei sanitari del 118 intervenuti sul posto. Accertamenti sulla dinamica sono in corso da parte della polizia municipale, anche attraverso l’analisi delle telecamere di sorveglianza della zona. L’incrocio dove è avvenuto l’incidente è regolato da semaforo.