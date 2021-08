Bollettino coronavirus 9 agosto: 4.200 contagi, 22 decessi

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 9 agosto, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 4.200 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.735 . Sono invece 22 le vittime in un giorno (ieri erano state 11). Sono 102.864 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 203.511. Il tasso di positività è del 4%, in netto aumento rispetto al 2.8% di ieri. Sono 323 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 24 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, sono 39. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.786, 115 in più rispetto a ieri.

Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.400.617, i morti 128.242. I dimessi e i guariti sono invece 4.157.520, con un incremento di 1.589 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi salgono a 114.855 con un aumento di 2.589 nelle ultime 24 ore

Le Regioni

In Sicilia 923 i nuovi positivi, 2 le vittime

Sono 923 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 17356 tamponi processati nell’isola. L’incidenza scende al 5,3% ieri era al 9%. L’isola resta al primo posto per nuovo contagio giornaliero. Gli attuali positivi sono 14.939 con un aumento di altri 862 casi. I guariti sono 59 mentre nelle ultime 24 ore si registrano altre 2 vittime e il totale dei decessi sale a 6.088. Sul fronte ospedaliero sono adesso 494 i ricoverati, 22 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva adesso sono 52 i ricoverati, 2 in meno. Sul fronte del contagio nelle singole province in Palermo 208, Catania 190, Agrigento 5, Caltanissetta 106, Trapani 22, Ragusa 112, Siracusa 56, Enna 38, Messina 186.

In Emilia-Romagna 642 casi, aumentano i pazienti ricoverati

Sono 642 i casi di positività al Coronavirus individuati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore. Continua la crescita dei ricoveri e si conta ancora un altro decesso, una donna di 96 anni nel Ferrarese. I nuovi casi sono stati individuati sulla base di 13.273 tamponi, l’età media è di 34,8 e 261 sono asintomatici, individuati soprattutto grazie al contact tracing. Aumentano i casi attivi (sono 11.131), ma il 97% di questi è in isolamento domiciliare perché non necessita di cure ospedaliere. I ricoveri tuttavia salgono a 31 (cinque in più di ieri ) in terapia intensiva e 306 (+16) negli altri reparti Covid. In provincia di Bologna si registra il numero più alto di casi (181), seguita da Modena (100) e Rimini (84).

Nel Lazio 474 nuovi casi, 280 a Roma

Oggi nel Lazio “si registrano 474 nuovi casi positivi, compresi i recuperi (-80), 3 decessi, compresi i recuperi, i ricoverati sono 438 (+40), le terapie intensive sono 62 (+8). I casi a Roma città sono a quota 280”. Così l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. “RT in calo, incidenza costante, pressione sulla rete ospedaliera rimane bassa – aggiunge -. Continua la frenata della variante Delta nel Lazio”.

