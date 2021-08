Previsioni Meteo OGGI martedì 10 | cieli coperti

Nella giornata di oggi martedì le previsioni meteo del 10 agosto. Al nord cieli coperti tutto il giorno. Al centro addensamenti con possibili schiarimenti. Al sud cieli sereni tutto il giorno. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di martedì 10 agosto

Nord:

Cielo in generale poco nuvoloso, con al più qualche addensamento cumuliforme più consistente lungo l’arco alpino durante le ore centrali della giornata associato a locali deboli rovesci.

Centro e Sardegna:

Tempo stabile e soleggiato con temporanee locali formazioni nuvolose sulle aree più interne.

Sud e Sicilia:

Cielo generalmente sereno.

Temperature:

Minime in ulteriore aumento su Sicilia centro orientale, bassa Calabria, Salento e regioni centrali; massime stazionarie od in lieve calo su Valpadana e Marche; in generale aumento altrove, specie sulle isole maggiori.

Venti:

Deboli variabili, tendenti ad assumere regime di brezza lungo le coste durante le ore centrali della giornata.

Mari:

Mossi i mari intorno alla Sardegna ma con moto ondoso in calo; poco mossi i restanti mari.