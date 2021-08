Bollettino coronavirus 11 agosto, i primi dati: l’aggiornamento dopo le 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 11 agosto, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

I primi dati di oggi, 11 agosto. L’aggiornamento dopo le 17

Le Regioni

Nel Lazio 645 casi, Roma a quota 255

Nel Lazio “oggi si registrano 645 nuovi positivi, compresi i recuperi (-58), 3 decessi, compresi i recuperi (+2), i ricoverati sono 463 (+22), le terapie intensive sono 65 (+2)”. Così l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, spiegando che “i casi a Roma città sono a quota 255”.

In Emilia-Romagna terapie intensive stabili, altri due morti

In Emilia-Romagna sono 454 i nuovi casi di coronavirus sulla base di 24.700 tamponi delle ultime 24 ore, un dato in lieve calo rispetto a quelli comunicati nei giorni scorsi. In regione da inizio pandemia ci sono state complessivamente oltre 400mila infezioni (400.565). Stabili ad oggi le terapie intensive (31 degenti) mentre altri dieci pazienti sono stati ricoverati nei reparti Covid (323). Si registrano due morti: una donna di 85 anni della provincia di Piacenza e un uomo di 99 anni di Forlì. Per quanto riguarda i contagi giornalieri, l’età media è di circa 33 anni. Rimini in testa tra le province, con 91 nuovi casi, poi Bologna con 72, più 8 del circondario imolese. Seguono Ferrara (49), Parma e Ravenna (entrambe con 43), Reggio Emilia (40). Quindi Modena (35), Piacenza (33), Cesena (25), Forlì (15). Vaccini: alle 15 risultano somministrate complessivamente 5.399.028 dosi; sul totale sono 2.488.989 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

In Sardegna 380 nuovi casi e due decessi

In Sardegna si registrano oggi 380 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 3510 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7837 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 22 (lo stesso numero di ieri).I pazienti ricoverati in area medica sono 119 (lo stesso numero di ieri). 6651 sono i casi di isolamento domiciliare (136 in più rispetto a ieri). Si registrano due decessi: un uomo di 73 anni e una donna di 88, entrambi residenti nella Città Metropolitana di Cagliari.

In Abruzzo 141 nuovi positivi e 60 guariti, un decesso

Sono 141 (di età compresa tra 1 e 88 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 77.123. Il totale risulta inferiore in quanto sono stati sottratti 2 casi, comunicati nei giorni scorsi, risultati in carico ad altra Regione. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso e sale a 2.516 (si tratta di un 94enne della provincia di Teramo). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 72725 dimessi/guariti (+60 rispetto a ieri).Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1882 (+78 rispetto a ieri).(nel totale sono ricompresi anche 350 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche). 48 pazienti (-5 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 1 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1833 (+83 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.793 tamponi molecolari (1.284.423 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 3400 test antigenici (617176). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 2.27 per cento.Del totale dei casi positivi, 19500 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+25 rispetto a ieri), 19882 in provincia di Chieti (+21), 18863 in provincia di Pescara (+56), 18140 in provincia di Teramo (+35), 619 fuori regione (+3) e 119 (-1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

In aggiornamento