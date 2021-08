Si barrica nel suo appartamento e si butta dal quinto piano: colpisce un vigile del fuoco

È affetto da disturbi psichici l’uomo che questa mattina, intorno alle 8.50 a Tivoli, in via Trento, si è barricato nel suo appartamento al quinto piano e quando ha sentito i sanitari del 118, chiamati per sottoporlo a tso, si è buttato dalla finestra finendo su un vigile del fuoco che stava allestendo il telo per poter attenuare una possibile caduta.

Ora entrambi sono gravi, trasportati in codice rosso. Il primo è stato trasportato in ospedale a Tivoli, il vigile del fuoco in eliambulanza al policlinico Gemelli di Roma. Non rischiano la vita.