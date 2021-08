Ladro sorpreso in casa tenta di strangolare e accoltellare proprietario

Ha sorpreso in casa un ladro che ha tentato di strangolarlo e colpirlo con un coltello, ferendolo a un braccio. È accaduto nella notte in un appartamento di via Angelo Bertolotto a Ostia.



Il proprietario, rientrato in casa, ha trovato l’uomo, uno straniero, che sotto la minaccia del coltello si è fatto consegnare anche il portafogli e il telefonino. E mentre l’uomo tentava di dare l’allarme è stato anche morso dal ladro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Ostia che lo hanno bloccato e arrestato. Per lui è scattata l’accusa di tentato omicidio. Il proprietario dell’appartamento ha riportato una ferita guaribile in sette giorni.