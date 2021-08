L’Unhcr stima quasi 200 rifugiati in Iran dopo il crescente conflitto della scorsa settimana in Afghanistan.

L’Unhcr, l’Agenzia Onu per i Rifugiati, riporta che a causa del conflitto quasi 200 afgani sono stati costretti a fuggire. L’agenzia esprime profonda preoccupazione per questa situazione causata dal rapido inasprirsi del conflitto nel corso di questa settimana. Gli scontri si sono intensificati nella provincia di Nimruz, nel sudovest del Paese. Da qui quasi 200 rifugiati afghani sono stati costretti a fuggire nella Repubblica Islamica dell’Iran nel fine settimana. Molti altri civili afghani potrebbero ritrovarsi intrappolati nei combattimenti se non riuscissero a fuggire da questa situazione estremamente instabile. Si stima che dall’inizio dell’anno quasi 400.000 afghani siano sfollati all’interno del Paese, circa 244.000 solo a partire da maggio, come spiega l’Unhcr in una nota.

Per questo motivo, l’Unhcr esorta le autorità iraniane a tenere aperto il valico di frontiera di Milak. Diversamente, migliaia di vite potrebbero essere messe a repentaglio. In cooperazione con l’Ufficio iraniano per gli affari inerenti a cittadini stranieri e immigrati (Bureau for Aliens and Foreign Immigrants’ Affairs/Bafia), l’Unhcr ha già assicurato ai nuovi arrivati assistenza immediata, compresi cibo e acqua. Unhcr e partner si sono uniti a una missione interagenzie guidata dal governo nelle aree di frontiera e dei siti presso cui potrebbero insediarsi i rifugiati per valutare ulteriormente sul campo le esigenze umanitarie e intensificare la risposta.

L’azione di cooperazione dell’Unhcr e dei paesi vicini per assistere i rifugiati afgani

L’Unhcr è pronta ad assicurare assistenza in tempi rapidi e a sostenere le misure per l’accoglienza. Tra queste anche l’allestimento di alloggi di emergenza e latrine e la distribuzione di altri beni di prima necessità. Saranno inoltre distribuiti kit igienici, contenenti sapone e mascherine. Sono quasi un milione i rifugiati afghani registrati già presenti nel Paese. Il governo dell’Iran ha accolto regolarmente civili in fuga dal conflitto e dalle violenze che durano da oltre 40 anni, anche mediante l’esemplare inclusione nel sistema sanitario e in quello educativo nazionali. L’Unhcr si appella al governo affinché non venga meno alla propria tradizione di ospitalità e protezione, entrambe di vitale importanza.

Quest’anno non si sono osservati esodi oltre confine su larga scala. Ma se dovessero intensificarsi i flussi, la comunità internazionale sarebbe chiamata a fornire supporto all’Afghanistan.