Bollettino coronavirus 12 agosto: 7.270 contagi, 30 decessi – MeteoWeek

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 12 agosto, i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 7.270 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.968. Sono invece 30 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 31. Sono 216.969 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 230.039. Il tasso di positività è del 3,3%, stabile rispetto al 3% di ieri. Sono 352 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 15 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, sono 37 (ieri erano 40). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.975, con un incremento di 27 unità rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.420.429, i morti 128.334. I dimessi e i guariti sono invece 4.170.810, con un incremento di 4.715 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi salgono a 121.285, con un aumento di 2.524 nelle ultime 24 ore.

Le Regioni

679 i nuovi casi in Lombardia, due le vittime

Sono 679 i nuovi casi positivi al coronavirus in Lombardia, rilevati da 32.913 tamponi, con un rapporto del 2%, uguale a quello di ieri. Sono due in più, invece, le persone ricoverate in intensiva, oggi 37, mentre calano di due i ricoveri negli altri reparti, arrivati a 292. Due le vittime, per un totale di 33.847 da inizio pandemia. La maggioranza dei nuovi casi a Milano, 187, di cui 73 in città. E poi 86 a Varese, 72 a Brescia, 50 a Como, 48 a Monza, 47 a Pavia, 46 a Mantova, 35 a Cremona, 24 a Lecco, 16 a Lodi, 8 a Sondrio.

In Emilia-Romagna ancora 632 casi e una vittima

Sono 632, in Emilia-Romagna, i nuovi casi di positività al Coronavirus: sono stati individuati attraverso 23.563 tamponi fra molecolari e antigenici. Una donna di 79 anni è morta nel Ferrarese. I casi attivi sono quasi 12mila, ma il 97% è in isolamento domiciliare: in terapia intensiva ci sono 32 ricoverati (due in più di ieri), mentre negli altri reparti Covid sono 319, quattro in meno di ieri. Dei nuovi positivi 222 sono asintomatici e l’età media è di 34,6 anni. La provincia di Modena, con 119 casi, è quella con l’incremento maggiore, seguita da Bologna (101) e Rimini (99). Alle 15 si è raggiunta la soglia dei due milioni e mezzo di persone (su poco più di quattro milioni vaccinabili) che hanno completato l’immunizzazione, ai quali si aggiungono poco più di 400mila persone che hanno fatto la prima dose e sono in attesa della seconda. Sono oltre un milione, quindi, in Emilia-Romagna, le persone completamente sprovviste di copertura vaccinale.

Lazio, 567 nuovi casi, Roma a quota 300

Nel Lazio “oggi si registrano 567 nuovi positivi, compresi i recuperi (-78), 3 decessi, compresi i recuperi, i ricoverati sono 466 (+3), le terapie intensive sono 66 (+1)”. Così l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. “I casi a Roma città sono a quota 300” aggiunge D’Amato.

Contagi in aumento in Campania, tasso al 3,95%

Sul fronte Covid sono 543 (9 in meno rispetto a ieri) i positivi del giorno in Campania su 13.727 test effettuati, per un tasso di contagio che si attesta al 3,95%, in ulteriore aumento rispetto al dato fatto registrare ieri pari al 3,31%. Tre le persone decedute nelle ultime 48 ore; di queste 1 era deceduta in precedenza ma è stata registrata soltanto ieri. Su base regionale i posti letto di terapia intensiva disponibili sono 656; quelli di terapia intensiva occupati 16 (+1). I posti letto di degenza disponibili sono 3.160; quelli di degenza occupati 290 (+6).

