Postino butta le lettere da consegnare nella differenziata: il video

Un postino invece di consegnare la posta, gettava nei contenitori della differenziata le buste. I commercianti di piazza Borsa, a Napoli, lo hanno sorpreso e filmato.

I commercianti, come riportato da ‘il Corriere della sera’, hanno inviato la segnalazione al consigliere dei Verdi, Francesco Borrelli che ha quindi diffuso il video.

«Molto grave. Abbiamo fatto segnalazione alle Poste. Se le accuse verranno confermate, chiediamo che il soggetto venga denunciato e licenziato», ha dichiarato Borrelli. «La carta va smaltita negli appositi contenitori per la raccolta differenziata, è una buona regola per rispettare l’ambiente. Se, però, su quella stessa carta è stampata la corrispondenza (multe, tasse, bollette, comunicazioni) allora andrebbe consegnata ai leggimi destinatari. Non sembra, però, essere di questo parere questo postino napoletano».

«Ci eravamo accorti da un po’di questa cosa – hanno dichiarato i commercianti – e così abbiamo deciso di monitorare la situazione. Nelle campane della differenziata abbiamo recuperato la posta, si tratta di bollette, tasse da pagare, comunicazioni importanti che se non recapitate a destinazione rappresentano un danno per cittadini ed i commercianti. Abbiamo così sporto denuncia e consegnato anche i filmati alle forze dell’ordine. Attendiamo gli esiti di questa indagine».