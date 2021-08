Dottoressa no-vax viene sospesa: 1300 pazienti restano senza medico di base

A Cervarese Santa Croce un gran numero di pazienti sono rimasti senza un medico di base. La dottoressa che li aveva in carico, infatti, è stata sospesa poiché no-vax: ha rifiutato di aderire alla campagna di vaccinazione contro il Covid-19. «Qui non c’è nessun altro, ci preoccupa più questo del vaccino», dicono i cittadini del paese.

Una vera e propria emergenza di copertura sanitaria è nata a Cervarese Santa Croce, in provincia di Padova. Il comune, infatti, è rimasto senza un medico di base. L’unica dottoressa che era fino a poco tempo fa in servizio è stata sospesa poiché ha rifiutato di ricevere il vaccino contro il Covid-19. Il decreto del Governo che prevede il demansionamento per gli operatori sanitari no-vax è stato varato ad aprile, ma gli effetti concreti si stanno registrando in queste settimane. Non ci sono deroghe. La donna, che aveva a carico circa 1.300 pazienti, resterà a casa finché non accetterà di ricevere le dosi. Intanto la Usl 6 sta provvedendo ad affidare i cittadini – per lo più anziani che hanno difficoltà a recarsi nei paesi circostanti – ad un nuovo medico di base per evitare ulteriori disagi. Le problematiche di questo tipo, tuttavia, sono piuttosto diffuse. In tutta la provincia, infatti, il mese scorso risultavano oltre 4 mila operatori sanitari non vaccinati.

Cervarese Santa Croce senza medico di base

“Si avvisano i signori pazienti che da oggi, 11 agosto, sono stata sospesa dal mio incarico di medicina generale per non aver effettuato il vaccino obbligatorio contro il Covid-19. Per ogni esigenza ci si può rivolgere allo sportello di Selvazzano Dentro. Si prega di non lasciare messaggi”. Così la dottoressa no-vax, attraverso un messaggio nella segreteria dello studio, ha annunciato ai pazienti che il servizio sanitario sarà sospeso fino a data da destinarsi. Alla porta dell’ambulatorio (ma anche nelle vicine farmacie, al piazzale del municipio e dai veterinari), inoltre, il cartello comunica il medesimo provvedimento, seppure i motivi non siano specificati. Viene anche spiegato come richiedere un nuovo medico di base. La sede comunale, nei giorni scorsi, aveva anche aperto uno sportello ad hoc, ma non si è presentato nessuno. Il paese, d’altronde, è immerso nel verde e spostarsi non è semplice, soprattutto per gli anziani, ovvero la quasi totalità degli abitanti.

I pazienti, da parte loro, sono arrabbiati con la dottoressa no-vax. In molti sono rimasti sbalorditi dalla notizia. “L’ho saputo da una mia amica in vacanza con il figlio, che ha letto la notizia sullo smartphone. Non avrei mai detto che potesse essere una no-Vax: in tutti questi anni è sempre stata disponibile e di grande aiuto e non le ho mai sentito fare discorsi strani. Se però non si è vaccinata allora è giusto che l’abbiano sospesa: chi lavora in ambito sanitario non può esimersi dal farlo, punto”, ha detto una signora ai microfoni del Corriere della Sera. Qualcun altro non ne era ancora a conoscenza. “Ma come sospesa? È anche la mia dottoressa!”, dicono. Il paese, intanto, si divide sulla questione vaccino. Alcuni non vogliono dare torto alla donna. “D’altronde qui abbiamo avuto una ragazza di 25 anni colpita da miocardia dopo il vaccino, un’anziana che ha subito una trombosi sempre dopo il vaccino, un 50enne che è morto, forse a causa del vaccino, e un ragazzo vaccinato che si è trovato una gamba gonfia così”, raccontano.

Il sindaco: “Ho provato a convincere la dottoressa no-vax”

Massimo Campagnolo, il sindaco di Cervarese Santa Croce, si è mosso per trovare una soluzione al problema. “Ho parlato anche io con la dottoressa, ma l’ho vista ferma sulle proprie convinzioni. Io sono favorevole al vaccino e già vaccinato con doppia dose, ma rispetto le scelte di tutti e so che non si può obbligare nessuno. Stiamo facendo il massimo per far capire alla gente che è meglio vaccinarsi e abbiamo messo a disposizione di una nuova giovane dottoressa un ambulatorio negli spazi del Comune”, ha spiegato ai microfoni di La Repubblica.

La possibilità di scegliere tra due nuove dottoresse è stata annunciata tramite la pagina del Comune. Qualche paziente, tuttavia, rimpiange la dottoressa no-vax e chiede che possa essere reintegrata. Finché non si sottoporrà alla vaccinazione contro il Covid-19, tuttavia, in base alle disposizioni del Governo, tuttavia, ciò non sarà attuabile.