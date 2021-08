Bollettino coronavirus 13 agosto, i primi dati: l’aggiornamento dopo le 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 13 agosto, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Le Regioni

Altri 4 decessi in Toscana, ricoveri in aumento

Sono 819, età media 36 anni, i nuovi casi di Coronavirus in Toscana dove oggi si registrano 4 nuovi decessi: 3 uomini e una donna con un’età media di 78,8 anni. In crescita i ricoveri a quota 295 (4 in più rispetto a ieri), di cui 32 in terapia intensiva (stabili). Dall’inizio dell’epidemia nella regione sono 260.568 i casi di positività e 6.944 i deceduti. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 241.507 (92,7% dei casi totali) e gli attualmente positivi sono oggi 12.117, +1,9%. Oggi sono stati eseguiti 9.043 tamponi molecolari e 5.483 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,6% è risultato positivo. Sono invece 7.141 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l’11,5% è risultato positivo. Complessivamente, 11.822 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (+218). Sono 12.528 (+139) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagiati.

In Emilia-Romagna ancora 656 casi e tre morti

Sono 656 i nuovi casi di positività al Coronavirus individuati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore sulla base di 24.989 tamponi. Ci sono tre morti: una donna di 94 in provincia di Rimini, una di 76 nel Ferrarese e un uomo di 64 in provincia di Modena. Crescono i ricoveri. Dei nuovi positivi, la cui età media è di 34,9 anni, 240 sono asintomatici. I casi attivi superano i 12mila, ma il 97% è in isolamento a casa, perché non necessita di cure particolari. I ricoveri però sono in lenta crescita: oggi sono 36 in terapia intensiva, quattro più di ieri e 321 negli altri reparti Covid (+3). Rimini (130) è la provincia con il maggior numero di contagi, seguita da Modena (128).

Nessun decesso in Piemonte, più guariti che positivi

Nessun decesso di persone positive al Coronavirus nelle ultime 24 ore in Piemonte, dove i ricoveri diventano 124: sette in terapia intensiva (+2) e 117 negli altri reparti (+3). L’Unità di crisi regionale ha registrato anche 280 nuovi casi di persone positive al Covid-19, l’1,4% dei 20.198 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 103 (36,8 %). I guariti sono 282. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.159 (-7), mentre gli attualmente positivi sono 3.283 (-2). Dall’inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 372.591 positivi, i decessi restano 11.704 e 357.604 i guariti.

