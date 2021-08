Auto si schianta contro un albero: muore il papà, gravi i due figli piccoli – MeteoWeek

Grave incidente stradale quest’oggi a Pisa, sull’Aurelia a sud della città. L’incidente in prossimità di una rotatoria, non ha coinvolto altri veicoli. Un uomo di 47 anni è morto, i due figli di 7 e 11 anni, che viaggiavano insieme a lui, sono rimasti gravemente feriti e sono ricoverati all’ospedale di Cisanello.

L’uomo deceduto nello schianto è un nigeriano ed è morto poco dopo il suo arrivo in pronto soccorso. Sono ancora in corso in rilievi, affidati alla polizia municipale che ha temporaneamente chiuso l’Aurelia in entrambe le direzioni di marcia per consentire le operazioni di soccorso, dirottando il traffico su viabilità alternative sia per il traffico in uscita da Pisa sia per chi proveniva da Livorno.

Il 47enne, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo della sua vettura – è possibile che abbia avuto un malore – andandosi a schiantare contro un albero lungo la carreggiata. I due figli sono al momento ricoverati nello stesso ospedale in cui è deceduto il padre e versano in gravi condizioni.