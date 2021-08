Ferrari Roma incastrata in una stradina: la terribile disavventura [VIDEO]

Una terribile disavventura per il proprietario del bolide di Maranello. È rimasto incastrato in una via che improvvisamente si è andata a stringere. Probabilmente il conducente non conosceva il percorso che stava intraprendendo, o forse non aveva ancora un occhio sufficientemente allenato in merito alle misure della sua auto.

Non è dato sapere in che città sia accaduta la spiacevole disavventura. Dal video si vede l’uomo che cerca aiuto dai passanti per poter, con una manovra di qualche tipo – che dalle immagini appare impossibile – riuscire ad uscire da quel pasticcio senza rovinare la preziosa vettura. Appare evidente che non è stato abbastanza veloce nel fare retromarcia e tornare indietro ed è quindi finito in questa situazione problematica.

Non è dato sapere come sia finita e se la Ferrari sia uscita illesa da quella via maledetta.