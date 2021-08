Intitolare una Piazza di Roma a Hitler: la proposta che sconvolge

La proposta di Andrea Santucci, vigile del fuoco ed ex consigliere comunale leghista di Colleferro che si è dichiarato favorevole a intitolare a Hitler piazzale dei Partigiani a Roma. Le reazioni del mondo politico.

La proposta di Andrea Santucci, ex consigliere della Lega a Colleferro: “Se solo avessi il potere di farlo, anche piazzale dei Partigiani a Roma Ostiense mi piacerebbe che tornasse a chiamarsi Piazzale A. Hitler. Mi hanno insegnato che la storia insegna e nel bene e nel male questa è la nostra storia, credo anche che per la cecità di alcuni perdiamo moltissimo in termini di turismo nel voler nascondere”.

“Sono parole ignobili di cui temo l’autore non provi neanche vergogna. Non credo sia colpa caldo ferragostano ma dell’avvicinarsi della campagna elettorale che fa uscire alla luce del giorno questi che non possono che definirsi fascisti”, sono le parole presidente dell’Anpi provinciale di Roma Fabrizio De Sanctis, in merito alle parole di Andrea Santucci e la sua proposta di intitolare a Hitler una piazza a Roma. “E’ intollerabile – ha poi aggiunto – deve essere incriminato per apologia del fascismo”.

“Se un sottosegretario all’Economia propone di intitolare un parco ad Arnaldo Mussolini deve dimettersi – ha sottolineato De Sanctis – e Santucci deve essere incriminato per apologia al fascismo”. Per il presidente dell’Anpi di Roma, “è una cosa intollerabile e non dobbiamo tollerarlo. Chiediamo come Anpi di Roma, con le sezioni di Colleferro e dei vigili del fuoco, l’incriminazione del soggetto e ci uniamo alla richiesta del presidente nazionale e di molti altri delle dimissioni immediate di Durigon”

Dopo parco Mussolini altra idea della Lega

“Dopo il sottosegretario leghista che vuole togliere il nome degli eroi Falcone e Borsellino al parco di Latina per metterci quello di Mussolini (Arnaldo, il fratello minore) ecco che dal mondo della Lega, e più precisamente dall’ex consigliere Lega di Colleferro Andrea Santucci, arriva una nuova idea: ‘se ne avesse il potere’ (speriamo mai, ovviamente) rinominerebbe Piazzale dei Partigiani a Roma in Piazza Adolf Hitler. L’enormità di una simile affermazione non merita alcun commento in un paese civile e in Germania sarebbe un reato”. Così il deputato del MoVimento 5 Stelle Marco Bella. “Ma c’è chi riesce anche a peggiorare la situazione – riprende Bella – Il coordinatore provinciale della Lega Tony Bruognolo, è intervenuto non per prendere le distanze da queste surreali affermazioni o da quelle del sottosegretario Durigon, ma per dichiarare che ‘Andrea Santucci non è iscritto alla Lega e quindi non parla a nome del partito, né lo rappresenta in alcun modo’. In realtà Santucci è stato consigliere comunale della Lega a Colleferro e si è ri-candidato con la lista numero 12 (Lega Salvini Lazio) alle amministrative del settembre 2020. Un video di un intervento di Andrea Santucci è reperibile sulla pagina facebook Lega Salvini Premier-Colleferro e ci sono simboli della Lega ovunque. Insomma, sarebbe il caso che la Lega tutta prendesse finalmente le distanze da nostalgie dei regimi dittatoriali”.

Virginia Raggi: proposta vergognosa e inaccettabile

“È inaccettabile e vergognosa la proposta di un ex consigliere leghista di intitolare piazzale dei Partigiani ad Adolf Hitler. Roma è una città orgogliosamente antifascista. Non permetteremo mai una follia del genere”. Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi.