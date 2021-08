Sparatoria in Inghilterra: uccide 5 persone e si suicida, tra le vittime una bambina

Paura in Inghilterra: Un ventitreenne, ieri intorno alle 18.00, ha dato inizio ad una sparatoria a Plymouth, nella zona sud-occidentale del Paese. Il bilancio delle vittime è di cinque civili – tra cui un bambino di 10 anni – a cui si aggiunge l’autore della strage, che si è suicidato. Le autorità locali hanno assicurato che non si è trattato di un atto terroristico.

Il gesto folle di un ventitreenne, ieri nel tardo pomeriggio, ha causato la morte di cinque persone, tra cui una bambina di cinque anni, a Plymouth, nell’area sud-occidentale dell’Inghilterra. La sparatoria è iniziata intorno alle 18.00. A segnalare alle forze dell’ordine locali i colpi di arma da fuoco nel quartiere popolare di Keyham sono stati gli abitanti della zona. Questi ultimi hanno definito “orrendo” lo scenario. “Prima si sono sentite urla e alcuni spari, tre o quattro. Poi ho visto un uomo armato irrompere all’interno di una casa aprendo ancora il fuoco e quindi uscire e iniziare a sparare a casaccio contro qualche persona fra Linear Park e la strada”, ha detto una testimone.

Le autorità locali hanno confermato che non si è trattato dunque di un atto terroristico. Le motivazioni potrebbero essere familiari, ma ad essere coinvolti sono stati anche dei semplici passanti. “In merito al grave e tragico incidente a Plymouth: per favore obbedite alle istruzioni della polizia e non postate sui social media voci non confermate. Non si tratta di terrorismo e non vi è un sospetto in fuga, rimanete calmi”. Lo ha detto alla cittadinanza Johnny Mercer, il deputato tories dell’area. L’autore della strage, poco dopo la sparatoria, si è suicidato.

L’autore della sparatoria in Inghilterra: Jake Davison

L’autore della sparatoria di Plymouth, in Inghilterra, è Jake Davison. Le autorità locali lo hanno identificato post-mortem. Il ventitreenne lavorava come operatore di gru. Ieri pomeriggio ha fatto irruzione in una casa di Biddick Drive, nel quartiere popolare di Keyham, sfondando la porta a calci con l’obiettivo di sterminare una parte della sua famiglia, in base alla ricostruzione fornita dal Daily Mail. Le ragioni del gesto sono ancora sconosciute. Quattro delle vittime sono morte sul colpo, mentre una è deceduta dopo essere trasportata in ospedale. A perdere la vita anche una bambina di cinque anni, che stava passeggiando il proprio cane nella strada circostante all’abitazione. Ci sono anche numerosi feriti.

