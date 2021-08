Gli trovano nello zaino un’ascia e dei coltelli: “Devo difendermi in caso di necessità”

Un ragazzo di 24 anni di Moncrivello (Vercelli), già noto per altre vicende giudiziarie, ha discusso con alcune persone in un locale sul lago di Viverone (Biella) e temendo che potesse accadere nuovamente, ha portato con sé un’ascia e due coltelli a serramanico per difendersi in caso di necessità.

Il giovane è stato denunciato dai carabinieri di Cigliano per possesso di oggetti atti ad offendere. Il contenuto dello zaino è stato scoperto durante un controllo notturno nella stazione di servizio di Borgo d’Ale. Il 24enne alla vista dei carabinieri si è innervosito e i militari gli hanno quindi controllato lo zainetto scoprendo l’ascia di tipo Tomahawk, con relativa custodia, e i coltelli.

Il ragazzo a quel punto si è giustificato dicendo che era di ritorno da un locale sul lago, dove sette giorni prima aveva avuto un’animata discussione con altri clienti e che le armi sarebbero potute servire per difendersi in caso di bisogno.