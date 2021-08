Previsioni Meteo domani domenica 15| possibili addensamenti in aumento

Nella giornata di domani domenica le previsioni meteo del 15 agosto. Al nord leggere nuvole al mattino. Al centro bel tempo generale. Al sud cieli sereni tutto il giorno. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di domenica 15 agosto

Nord:

Variabilità localizzata su aree alpine e prealpine con addensamenti responsabili di qualche rovescio o temporale, prevalenza di spazi soleggiati sui restanti settori.

Centro e Sardegna:

Tempo stabile e soleggiato con nubi medio alte in transito tra mattino e pomeriggio su Marche ed Abruzzo.

Sud e Sicilia:

Nuvolosità quasi del tutto assente eccezion fatta per temporanee velature medio alte su Sicilia e Calabria meridionale nel corso della mattinata.

Temperature:

Minime in lieve calo su toscana settentrionale, alto Lazio ed alta Campania; stazionarie sul resto del paese. Massime in calo su Toscana e Campania; in aumento su Puglia ed Emilia romagna centrale; stazionarie altrove.

Venti:

Da deboli a localmente moderati settentrionali al nord est; deboli occidentali sul resto del paese.

Mari:

Generalmente poco mossi.