Previsioni Meteo OGGI sabato 14| cieli sereni

Nella giornata di oggi sabato le previsioni meteo del 14 agosto. Al nord bel tempo generale. Al centro cieli sereni tutto il giorno. Al sud sereno con possibili e scarsi addensamenti. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di sabato 14 agosto

Nord:

Spesse velature in transito durante le ore diurne con qualche nube più consistente sui rilievi alpini orientali dove non si escludono locali rovesci. Seguiranno ampie zone di sereno.

Centro e Sardegna:

Tempo stabile e soleggiato salvo il temporaneo transito di nubi medio alte tra mattino e pomeriggio.

Sud e Sicilia:

Cielo generalmente sereno a parte una temporanea nuvolosità medioalta su Sicilia e Calabria meridionale nel corso della mattinata.

Temperature:

Minime in lieve calo sulla Sardegna; in aumento al nord est e stazionarie sul resto del paese. Massime in aumento su Emilia romagna centro orientale, Veneto e Friuli-venezia giulia; in calo sulla Campania e stazionarie altrove.

Venti:

Da deboli a localmente moderati settentrionali al nord est; deboli variabili sul resto del paese.

Mari:

Generalmente poco mossi.