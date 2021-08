Previsioni Meteo OGGI martedì 17| allerta al nord

Nella giornata di oggi martedì le previsioni meteo del 17 agosto. Al nord nubi in aumento. Al centro bel tempo con possibili addensamenti. Al sud nubi con possibili piogge. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di martedì 17 agosto

📆 Martedì #17agosto

🔔 🟡 #allertaGIALLA su 4 regioni

⛈️ In arrivo temporali e rovesci al Nord-Est e sulle Marche. Leggi l'avviso di condizioni meteo avverse del #16agosto 👉https://t.co/BOf7t6i0ls pic.twitter.com/ndqfJxmh2z — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) August 16, 2021

Nord:

Addensamenti cumuliformi sulle aree appenniniche, con rovesci o temporali sparsi, in attenuazione serale; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del settentrione.

Centro e Sardegna:

Addensamenti compatti sulle aree interne delle regioni adriatiche, con rovesci o temporali sparsi, in attenuazione serale; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del centro.

Sud e Sicilia:

Cielo sereno o poco nuvoloso, con al più qualche isolato debole fenomeno durante le ore centrali.

Temperature:

Minime in diminuzione al centro-nord, Molise e Puglia garganica, in aumento su Sicilia e Calabria, stazionarie altrove; massime in aumento su Sicilia orientale, Calabria meridionale, Liguria, stazionarie su Trentino-alto adige e Puglia centromeridionale, in diminuzione sul resto del paese. Marcate sulle regioni adriatiche.

Venti:

Forti occidentali, con raffiche fino a burrasca forte sulla Sardegna; moderati occidentali sul resto delle regioni tirreniche e orientali su quelle adriatiche e pianura padana; deboli variabili sul resto del paese.

Mari:

Da agitati a molto agitati il mare di Sardegna, con tendenza ad attenuazione del moto ondoso; da molto mossi ad agitati bocche di Bonifacio e canale di Sardegna; da mossi a molto mossi il resto del tirreno e stretto di Sicilia; da poco mossi a mossi i restanti mari.